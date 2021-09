Ne boste verjeli: Kacin razložil, zakaj se cepijo narkomani (VIDEO)

Preboj: cepilni centri naročili odatne odmerke cepiva

Ta teden je imela v Celju SMCsvoj kongres. Med uglednimi gosti, ki so pozdravili udeležence je bil tudi premier, pa tudi državni sekretar v kabinetu predsednika vladeKoordinator logističnega vidika množičnega cepljenja in nekdanji vladni govorec se je v svojem govoru dotaknil tudi pogoja PCT in nujnosti cepljena, ki nam kroji življenje. Da je še kako nujen, je podkrepil z razlago o tem, da so se za cepljenje odločili tudi uživalci drog.»Ne boste verjeli pocepilo se je tudi 25 narkomanov, ki so ugotovili, da brez PCT ne pridejo do svoje doze, ker ne morejo v ambulanto. In so se cepili,« je pojasnil Jelko Kacin. In to podkrepil z ugotovitvijo: »Ljudje pri nas so racionalni.«Posnetek si lahko ogledateNacionalni koordinator za cepljenje Jelko Kacin pa je za Radio Slovenija povedal, da je v petek pozno zvečer 10 cepilnih centrov naročilo dodatne odmerke cepiva, danes dopoldan so jim jih dobavili še nekaj tisoč odmerkov. »Verjamem, da bomo do konca dneva krepko presegli 130.000 odmerkov v enem tednu. To je gotovo preboj, ki se ga vsi lahko veselimo,« je dejal Kacin.Zaloge cepiv so po besedah ogromne, veliko pa je povpraševanja zlasti po cepivu proizvajalcev Pfizer in BioNTech. Tako je pričakovati, da bodo v tem tednu prvič po dolgem času porabili več cepiva, kot ga dobavijo, je še navedel. Medtem pa za tretji odmerek cepiva trenutno ni veliko zanimanja.