Ne boste uganili, s katerimi tujimi državljani se najraje ženijo Slovenci in Slovenke

Statistični urad RS navaja zanimivo statistiko, kar se tiče reka 'Ljubezen ne pozna meja'. V 2021 je bilo namreč sklenjenih 705 zakonskih zvez, v katerih je imel eden izmed zakoncev tuje državljanstvo. Tako med ženini (180) kot tudi nevestami (123) so prevladovali državljani Bosne in Hercegovine. Kar se drugih držav tiče je največ ženinov iz Turčije in Velike Britanije, pri nevestah pa prevladujejo še Ukrajinke in Rusije.

Bodite pozorni na te 'malenkosti' pri poroki s tujim državljanom

Kot navaja portal prirocnikporoka.si, poroka s tujcem pri nas poteka enako kot sklenitev zakonske zveze med dvema državljanoma Slovenije. Prijavo sklenitve zakonske zveze izvedeta na upravni enoti, kjer se želita poročiti. V primeru, ko je en partner tujec, mora predložiti dokumente: izpisek iz rojstne matične knjige, potrdilo o samskem stanu, potrdilo države, katere državljan je, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze v tujini, in dokaz o tujem državljanstvu (fotokopija potne listine, izvirnik na vpogled). Oblika sklenitve zakonske zveze vedno poteka po pravu države, kjer se zakonska zveza sklepa.

Najpogostejši zaplet so, da tujci predložijo listine, ki so starejše od 6 mesecev, da ne predložijo vseh zahtevanih listin ali pa da so te neustrezno overjene. Po uspešno sklenjeni zakonski zvezi mora novoporočeni tuji partner listino, s katero dokazuje sklenitev te zveze v Sloveniji, predložiti tudi v svoji matični državi, da se mu zakonska zveza lahko prizna.