Ne bosta se združili le Levica in Vesna! Poglejte, kdo se bo priključil Logarjevim

Predstavniki Levice in Vesne so podpisali namero o sodelovanju, ki predvideva skupen nastop na prihodnjih parlamentarnih volitvah. Načrtujejo skupno kandidatno listo, podroben okvir sodelovanja bodo pripravili v naslednjih mesecih . Prepričani pa so, da ponujajo zeleno-levo koalicijo prihodnosti, ki bo ponudila odgovore na izzive današnjega časa.

Namero o predvolilnem sodelovanju so danes podpisali vodje obeh stranke, koordinatorica Levice Asta Vrečko ter sopredsednika Vesne Urša Zgojznik in Uroš Macerl. V središče zavezništva so postavili šest ključnih načel, to so socialna država, zelena politika, zunanja in mirovna politika, ničelna toleranca do korupcije, osredotočenost na lokalna okolja in moč skupnosti.

Konec meseca združitveni kongres strank Demokrati in Konkretno Stranki Demokrati se bo priključila zunajparlamentarna stranka Konkretno, združitveni kongres bo konec meseca, sta sporočila prvaka obeh strank Anže Logar in Janez Demšar. Odločitev po njunih besedah sledi ugotovitvi, da imajo podobne poglede na prihodnost Slovenije. Združitvi bo tako v naslednjih mesecih sledila skupna priprava volilnega programa. Na volitve se bosta podali pod skupnim imenom Demokrati, ki bo tudi pravna naslednica Konkretno. Ta je nastala z združitvijo SMC in GAS, a leta 2022 ni prišla v DZ. Zdaj znova poskušajo s povezovanjem. Po besedah predsednika Konkretno Igorja Demšarja so organi stranke večinsko podprli pripojitev k Demokratom. Demšar verjame, da bodo s tem ohranili politično misel SMC in prispevali k bolj uspešni Sloveniji. Tudi Logar je pozdravil sodelovanje, saj naj bi imeli podobne poglede na ključne izzive države. Po njegovem je cilj oblikovati tretji politični steber, ki združuje vsebinsko usmerjene ljudi. Program, ki ga bodo oblikovali v prihodnjih mesecih, bo ključen za volitve. Glede Zdravka Počivalška, ki sodeluje tudi s SDS, je Demšar povedal, da bo moral po združitvi izbrati, saj ni prostora za »sedenje na dveh stolih«. Logar meni, da rezultati anket potrjujejo njihovo pot in ne izključuje niti možnosti, da bodo Demokrati po volitvah sestavljali vlado.

Stranki sta s podpisom namere napovedali skupen nastop na prihodnjih volitvah v DZ ter pripravo dogovora o sodelovanju tudi po volitvah. V prihodnjih mesecih bosta dorekli pravila skupne kampanje in razdelitev odgovornosti. »Skupni nastop temelji na naših skupnih vrednotah – delavskih pravicah, socialni državi, miroljubni politiki in zelenem dogovoru za prihodnost,« je poudarila Vrečko.

Tudi Zgojznikova je izpostavila pomen sodelovanja: »Danes ne gre zgolj za političen dogovor, ampak izraz prepričanja, da je treba sodelovati zaradi prihodnosti.« V stranki Vesna verjamejo, da so s sodelovanjem uspeli preseči »narcizem malih razlik«. Uroš Macerl je ob tem dodal: »Začenjamo politiko, ki bo na dolgi rok zgradila zeleno levo koalicijo prihodnosti.«