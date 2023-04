V nadaljevanju preberite:

Češeniške in Prevojske gmajne so eden zadnjih večjih ostankov naravno ohranjenega strnjenega nižinskega gozda, ki zajema tudi mokrotne manjšinske ekosisteme v Ljubljanski kotlini. In prav to je razlog, da je vlada sprejela uredbo, s katero je 411 hektarov območja vzhodno od Radomelj v domžalski in lukoviški občini razglasila za krajinski park. Upravljalo ga bo ministrstvo za naravne vire in prostor. Obe občini podpirata ohranjanje narave, s čimer želita preprečiti dodatno obremenjevanje okolja.