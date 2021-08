Ne bodo pristali na ponovno zapiranje, to zahtevajo od vlade

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v primeru novega vala epidemije covida 19 ne bo pristala na morebitno vnovično zapiranje ali omejevanje dejavnosti. Tako so sklenili člani upravnega odbora zbornice, ki so se zavzeli tudi za to, da država čim prej omogoči brezplačno samotestiranje za zaposlene v gospodarstvu.



Kot so sporočili z OZS, je predsednik zbornice Branko Meh na seji, na kateri so razpravljali o aktualnih razmerah, izpostavil zadovoljstvo, da je zbornica dosegla odpravo testiranj na 48 ur in da stroške testov krije država, ne delodajalec.



»Kljub neugodni epidemiološki sliki, pa v OZS ne bomo pristali na morebitno vnovično zapiranje ali dodatno omejevanje dejavnosti. Poleg tega je testiranje zaposlenih časovno zamudno in moti delovne procese. Zato želimo, da vlada čim prej omogoči samotestiranje za zaposlene v gospodarstvu, prav tako pa naj krije tudi stroške teh testov,« je stališča upravnega odbora OZS strnil Meh. Samotestiranje zaposlenih Članica upravnega odbora Katarina Hohnjec je prepričana, da bi bilo ključno omogočiti samotestiranje zaposlenih, saj delavci zdaj v vseh mogočih vremenskih razmerah čakajo več ur v vrsti za testiranje. »V mojem podjetju je izmed 15 zaposlenih 10 necepljenih. Testiranje vzame ogromno časa, kar moti delovne procese, obenem pa povzroča veliko nejevolje med delavci,« je pojasnila.



Da krize še nekaj časa ne bo konec, pa je prepričan predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS Blaž Cvar. »Ukrepi se ne smejo spreminjati z danes na jutri, saj se moramo na to pripraviti. Predvsem pa morajo biti ukrepi smiselni in uresničljivi.« PCT odvrača goste Cvar je ob tem poudaril, da gostinstvo nikoli ni bilo vir okužb, kar kažejo tudi podatki sledilnika za covid-19. »Zato tudi ne razumemo, zakaj PCT pogoj za gostinstvo in turizem. To namreč odvrača goste, kar pomeni tudi manjši dobiček podjetij,« je še poudaril.



Člani so na seji izpostavili tudi dileme delodajalcev, kaj storiti, če se delavec ne želi testirati ali cepiti. »Če bomo prisili delavce, da si sami plačajo teste, bo prišlo do množičnih odpovedi. Vendar pa delavce potrebujemo, zlasti v panogi gostinstva in turizma,« je dejal predsednik Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije Drago Delalut.



Tudi med prevozniki je zavrelo, ko se je izvedelo, da bo pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) morda tudi za prevoznike. »Vendar smo dosegli, da PCT pogoja v tej dejavnosti še ne bo,« je dosežke zbornice predstavil predsednik sekcije za promet pri OZS Peter Pišek.



Upravni odbor OZS je obenem soglašal, da mora država v primeru dodatnih omejevanj gospodarstva nemudoma ponovno aktivirati protikoronske ukrepe, kot so denimo subvencioniranje čakanja na delo doma in skrajšanega delovnega časa.

Ob robu seje so člani opozorili tudi na ukrepe, ki so se sprejemali v času epidemije. Člani so bili soglasni, da morata stroka in vlada v prihodnje vse dejavnosti obravnavati enakopravno. Po njihovem prepričanju se prav tako ne sme delati razlik med zasebnim in javnim sektorjem. Ob tem je Meh poudaril, da mu je predsednik vlade Janez Janša nedavno zagotovil, da razlik med zasebnim in javnim sektorjem ne bodo delali.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: