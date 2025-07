Naziv slat'nska legenda: poklon tistim, ki puščajo sledi (FOTO)

Šestnajstič so se v Rogaški Slatini poklonili ljudem, ki s svojimi dejanji puščajo sledi. »Ne le v srcih, temveč tudi v zgodovini našega kraja. In tudi letos smo osvetlili tiste, ki soustvarjajo identiteto mesta in skupnosti,« je dejala Katja Žolgar, tudi sama Slatinčanka, ki je povezovala letošnji izbor slat'nske legende, ki je bil že 16. po vrsti, potekal pa je na evropski ploščadi v Rogaški Slatini.

Na začetku sta se zbranim predstavila mlada talentirana glasbenika Neža Sevnik in Gal Zaveršnik, ki sta s svojo predanostjo umetnosti dokazala, da legenda nisi, ko dosežeš vrh, temveč že, ko s strastjo in srčnostjo slediš svojim sanjam.

Vrhunec večera je bila razglasitev slat'nske legende 2025, letos so ta naziv podelili Zvonku Čohu - Cicu, ilustratorju in enemu najvidnejših slovenskih animatorjev risanih filmov ter članu Društva likovnih umetnikov Ljubljana, ki z družino živi in ustvarja v Ljubljani.

Za svoje delo je prejel vrsto prestižnih nagrad, med njimi tudi Prešernovega sklada ter veliko nagrado Hinka Smrekarja za serijo ilustriranih knjig o Kekcu. V Kranju, Novi Gorici in Rogaški Slatini pa je priredil samostojne razstave.

Posthumno so naziv slat'nske legende podelili letos preminulemu Srečku Žgajnerju - Felixu, ki je živel za šport, družino in prijatelje; podelitve pa se je udeležil njegov sin Vid Žgajner z družino. Vse do smrti je bil Srečko Žgajner - Felix tajnik Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina, v prostem času je rad ribaril in gobaril, imel je tudi umetniško žilico za ustvarjanje, saj je izdeloval tako realistične portrete kot unikatne lesene posode, bižuterijo in druge mojstrovine iz eksotičnih vrst lesa. Podelitev so v Rogaški Slatini sklenili z nastopom skupine The Prohibition Stompers iz Gradca, ki je zbrane popeljala v zlato dobo jazza.

