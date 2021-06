Navdušili z možgani in znanostjo

Nad Celjem in še dlje je poletela tudi Alenka Knez.

Način in pristop sta pomembna, saj je pri znanju matematike odločilna graditev osnov.

Vse v kocki

Kolesarilo se je po Celju.

Virtualno so lahko jadrali z letalom nad celjsko regijo in še dlje, vizualno interaktivno kolesarili po Celju, ustvarjali lastne videoposnetke.

Zanimivi celjski Tehnopark so v minulih dneh zavzeli predvsem Trboveljčani. Strojna inženirkas SOS šolo in DDT Lab z vodjo dr.so bili soorganizatorji prireditve Tehno neuro – teden možganov.Inženirka Alenka Knez otrokom odpira nov spekter razumevanja in znanja matematike, s katerim predmet, ki velja za težkega, šolarjem približa in naredi bolj prijaznega. »Gre za poseben način učenja otrok v prvem, drugem in tretjem razredu osnovne šole, imenovan matematika brez svinčnika in papirja, z geslom Matematiko z rokami delam sam, zato več znam. Način in pristop sta pomembna, saj je pri znanju matematike pravzaprav odločilna graditev osnov, ki učencem in dijakom pomagajo pozneje,« povzame Knezova, ki je imela s seboj različne učne pripomočke. Ti so nadvse zanimivi in pravzaprav tudi nenavadni, saj so daleč od računalnikov, pametnih telefonov in drugih sodobnih naprav, v praksi pa so po njenih besedah zelo uporabni in koristni. Brez računalnikov pa ni šlo pri DDT Lab. Obiskovalci so si na primer lahko iz razstavljene skulpture človeškega telesa vzeli vsak organ in si ga ogledali, virtualno so lahko jadrali z letalom nad celjsko regijo in še dlje, vizualno interaktivno kolesarili po Celju, ustvarjali lastne videoposnetke … Poskusili so se vživeti v življenje invalidov, gibalno oviranih in slepih, in se spoprijeti z ovirami, s katerimi se hendikepirani srečujejo v vsakdanjem življenju.»Dijaki pod najinim mentorstvom z dr.razvijajo inovativne produkte. Za svoja dela smo prejeli že visoke nagrade in priznanja,« pravi dr. Maša Jazbec. V sodelovanju s podjetjem za aviacijo AformX so razvili NeuroFly, letenje z možganskimi signali, s STPŠ Trbovlje instalacijo BCI slikar oziroma slikanje na digitalno platno z možganskimi signali, z Yaskawo pa instalacijo NeuroYaski, krmiljenje robotske roke z možganskimi signali, ter še nekaj manjših raziskovalnih projektov.Profesor računalništva in matematikepa je vodil delavnice jesenskega robo tečaja za šolarje od 1. do 9. razreda osnovne šole. Delavnica je bila v sklopu šolskega programa, a brez ocenjevanja.Poleg vsega zanimivega, nenavadnega in razburljivega, kar se je dogajalo, je posebna tudi zgradba Tehnoparka. Stavba velikosti 4000 m2 je burila duhove že ob odprtju leta 1971. V njej so bile tekoče stopnice in klimatska naprava, slednjo je v Celju takrat imela le še Kovinotehna, zgrajena istega leta. Tehnopark je čarobna kocka sredi mesta. Tudi njihovi prospekti so v obliki kocke.Prvi in največji park znanosti, tehnologije in inovativnosti v Sloveniji je prostor za igranje, učenje, druženje in čudenje svetu. Ima 53 raziskovalnih postaj s 7 tematskimi področji: Človeško telo, zdravje in gibanje, Fizikalni, matematični in astronomski pojavi, Naravoslovje, Ekologija, energija in obnovljivi viri energije, Prihodnost – tehnologije in delovna mesta v prihodnosti, Iluzije in Izzivi. V parku ni tekočih stopnic, ampak dvigala in naklonski peš prehodi. Čeprav predstavljajo resna, znanstvena dela, je pri njih obenem veliko zabave za vse in vsakogar, od posameznikov, šolarjev, družin, upokojencev pa do najmlajših iz vrtca.Na vrhu stavbe je 360-stopinjski pogled na mesto in okolico. Tu je možnost najema prostora za tehno konference ali srečanje, co-working pisarne ali udeležbe tehno delavnic. »Park je javna ustanova, financiramo se iz občinskega proračuna, vstopnin, razpisov. Radi bi privabili čim več obiskovalcev tudi iz preostalih slovenskih regij in tudi zunaj meja,« pravi direktorica