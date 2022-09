Navdihujoči Slovenec, ki je oglušel, a kljub izgubi sluha pleše salso

Robert Goreta je človek močne volje in številnih talentov. Po izobrazbi je diplomirani ekonomist, vendar pa ga je pot življenja ponesla v drugačne vode. Trenutno se ukvarja predvsem z izdelavo spletnih strani, v preteklosti pa je vodil seminarje retorike in bil motivacijski govornik. Napisal je štiri knjige z življenjskimi nauki, ukvarja pa se tudi s pisanjem pesmi. Poleg tega je navdušen plesalec; salso namreč pleše že 11 let. Vse to počne, čeprav se že vse življenje sooča s hudimi težavami s sluhom; od leta 2017 dalje je izguba njegovega sluha 100-odstotna.

S svojim optimizmom, srčnostjo, odprtostjo in vztrajnostjo dokazuje, da se da z močno voljo marsikaj doseči ter da se sledenje notranjemu glasu bogato obrestuje ...

