Navdihujoče življenje pozabljene Slovenke Pavline Pajk: Zanetila je revolucijo

Pavlina Pajk je delovala kot slovenska pisateljica, bila pa je tudi prva slovenska pesnica, ki je izdala pesniško zbirko. V svojem življenju je napisala šest romanov, osem novel in sedem povesti. Bila je izobražena in ustvarjalna ženska, ki si je s svojim delom med drugim prizadevala, da bi bile ženskam na področju izobraževanja in dela priznane enake pravice kot moškim.

