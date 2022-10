Navdihujoča Anita Ogulin spregovorila o svojem zdravstvenem stanju: bolezen jo je žrla že leta

Anita Ogulin se je z Urošem Slakom iskreno pogovarjala o svojem delu, življenju in tudi bolezni, ki je močno zaznamovala njeno življenje.

Sredi leta je kot strela z jasnega udarila novica, da je huda bolezen ustavila humanitarko. Gonilna sila ZMP Moste-Polje se je v slovenskem prostoru zapisala kot ena največjih humanitark. Svoje življenje je posvetila reševanju stisk tistih, ki so se znašli na dnu in v brezizhodni stiski. A zadnje čase se ne bori le s stiskami drugih, temveč tudi z zahrbtno boleznijo. Predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje je razkrila, da ima raka.

»Moje življenje je vredno le, če zaradi mene drugi živijo lažje in bolje.« V začetku diagnoze se ji je podrl svet in ji je padla tema na oči, proces sprejemanja te informacije je bil zelo težak. Najtežje je bilo vse skupaj povedati svojcem. Kot je razkrila, jo je bolezen žrla že leta, vendar ni želela prisluhniti svojemu telesu. Ni si dovolila slišati sebe, kje je meja. Šla je do konca, ker je videla, kako težko je ljudem, ki so pomoči potrebni.

Kot je povedala, se ne želi nikomur smiliti. Bolezen jo je upočasnila, a nikakor ustavila. Še vedno opozarja, da med nami živijo revni, bolni, lačni, obupani. In ves ta čas z izvrstno ekipo sodelavcev skrbi, ne le da vsi ti držijo glavo nad vodo, temveč s svojimi prizadevanji omogoča boljše, pravičnejše in dostojnejše življenje. In opozarja razdajajoče se, naj slišijo opozorila svojega telesa, je nedavno povedala za revijo Onaplus.