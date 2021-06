Navdih in energijo so črpali iz čarobne Panonske vasi (FOTO)

Likovna kolonija je umetnost približala gostom in širši javnosti. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Panonska vas se kot pomemben lokalni akter na področju turizma in podjetništva trudi doseči prepoznavnost tudi na kulturnem področju.

V Panonski vasi v Tešanovcih, kjer na prvo mesto postavljajo gosta in sploh inovativni turizem, je potekala petdnevna likovna kolonija z naslovom Inda 2021 (Nekoč). Sedem umetnikov, ustvarjali so na temo podeželje nekoč in danes, je navdih črpalo tudi iz čarobne Panonske vasi in Pomurja. Razstavo nastalih del bodo postavili na ogled jeseni, ko pripravijo tudi uradni otvoritveni dogodek.»V časih, v kakršnih smo zdaj, so inovativne ideje v turizmu še posebno dobrodošle. Temu je bila namenjena tudi prva likovna kolonija, ki smo jo poimenovali Inda. Panonska vas je izjemno priljubljena turistična točka v Pomurju in Sloveniji, z do okolja prijaznimi namestitvami. Čez leto pripravijo številne zanimive poslovne, skupinske in družinske dogodke. Kot pomemben lokalni akter na področju turizma in podjetništva se trudijo doseči prepoznavnost tudi na kulturnem področju, od tod tudi ideja o nadgradnji turizma in inovativni združitvi turizma in kulture. Odločili so se, da pripravijo likovno kolonijo, dogodek, ki bo umetnost približal gostom in širši javnosti,« nam je razložila koordinatorica kolonije, ki dodaja, da bodo nastala dela trajna last Panonske vasi in bodo dodana vrednost prijaznim nastanitvenim objektom.Na koloniji je sodelovalo sedem umetnikov:(Maribor),(Maribor),(Radenci),(Sevnica),(Maribor),(Ljubljana) in Tatjana Mijatović (Radenci), ki je umetnike povezala in ji je bila zaupana koordinacija kolonije. Strokovni vodja srečanja je likovni kritikTako lastnik Panonske vasikot koordinatorica in organizatorica kolonije Tatjana Mijatović ter nastopajoči umetniki so obljubili, da bo kolonija postala tradicionalna in bodo vsi prišli tudi prihodnje leto. Gostitelji iz Panonske vasi pa imajo še druge načrte, in sicer si želijo organizirati tudi kiparsko delavnico.