Naval Slovencev proti Hrvaški, policija poslala opozorilo

Vlada je 23. oktobra izdala odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid 19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Slovenije.



Po tem odloku se oseba, ki v Sloveniji nima prebivališča, v karanteno na domu napoti na dejanski naslov, kjer bo nastanjena. Stroške prestajanja karantene oseba krije sama. Če tuji državljan, ki v Sloveniji nima prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Slovenijo ne dovoli, če ni zagotovljenih ustreznih nastanitvenih kapacitet za izvajanje karantene.



Oseba, ki namerava opravljati delo v Sloveniji, se v karanteno na domu napoti na naslov, ki je naveden v potrdilu delodajalca, s katerim se oseba izkaže ob vstopu v Slovenijo in ki ji ga delodajalec posreduje pred prestopom državne meje.



Veljavnost testa na prisotnost novega koronavirusa

Test na prisotnost virusa sars-cov-2 mora biti opravljen v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji oziroma posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter so navedeni na seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, in ne sme biti starejši od 48 ur.



Vstop brez napotitve v karanteno za 17 izjem

Vstop brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega testa na novi koronavirus se dovoli 17 izjemam. Med izjeme po novem ne sodi več oseba, ki v Slovenijo prihaja iz države članice EU ali schengenskega območja, ki je uvrščena na oranžni seznam.



Izjeme v točkah od 13 do 15 (dvolastnik ali najemnik zemljišča v obmejnem pasu, lastnik nepremičnine ali bivalnega plovila ali parcele v avtokampu, oseba, ki lastniku ali najemniku kmetijske površine v sosednji državi pomaga pri sezonskih opravilih) veljajo le za vstop v Slovenijo iz sosednjih držav ali administrativnih enot sosednjih držav, če so na rdečem seznamu.



Uveljavljanje izjeme v točkah 10 (nujni neodložljivi osebni opravki ali nujni poslovni razlogi), 13 (dvolastniki ali najemniki zemljišč na obmejnem območju) in 14 (lastniki nepremičnin ali bivalnih plovil in zakupniki, najemniki ali uporabniki nepremičnin, bivalnih plovil ali parcel v avtokampu v sosednji državi) velja tudi za ožje družinske člane (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve), če potujejo skupaj.



Prestopanje državne meje zunaj kontrolnih točk ob meji Slovenije z Italijo, Avstrijo in Madžarsko

Poleg državljanov Slovenije in Italije lahko državno mejo zunaj kontrolnih točk na meji z Italijo zdaj prestopajo tudi državljani EU ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v administrativnih enotah v Italiji, ki mejijo na Slovenijo. Prav tako lahko poleg državljanov Slovenije in Avstrije državno mejo zunaj kontrolnih točk na meji z Avstrijo prestopajo tudi državljani držav članic EU ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v administrativnih enotah v Avstriji, ki mejijo na Slovenijo. Podobno velja tudi za mejno območje z Madžarsko, kjer lahko državno mejo zunaj kontrolnih točk poleg državljanov Slovenije in Madžarske prestopajo tudi državljani držav članic EU ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v administrativnih enotah na Madžarskem, ki mejijo na Slovenijo.



Preverjanje zdravstvenega stanja na mejnih prehodih in kontrolnih točkah

Z odlokom se ponovno uvaja možnost, da lahko po navodilu epidemiološke službe NIJZ na mejnih prehodih na zunanji meji in kontrolnih točkah na notranjih mejah Slovenije zdravstvena služba preverja zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo.

Na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški je daljša kolona, za osebna vozila približno dva kilometra, za tovorna vozila na odstavnem pasu pa približno pet kilometrov, poroča prometnoinformacijski center. Za vstop na Hrvaško osebna vozila čakajo približno uro in pol, tovorna pa več kot dve uri. V Gruškovju tovornjaki za vstop v Slovenijo čakajo dve uri.Povečan promet so na Obrežju v smeri proti Hrvaški zaznali že v petkovih večernih urah. Kot poroča Jutarnji list so nekateri na meji čakali pet ur. Iz ljubljanske policijske uprave so sporočili, da policisti izvajajo mejno kontrolo na štirih izstopnih stezah.Preberite tudi:Na vse voznike so apelirali, da imajo pripravljene dokumente in druga dokazila o nujnosti poti, saj se s tem postopek na mejnem prehodu skrajša oziroma, če pa za potovanje nimajo nujnih razlogov, naj se na pot ne odpravijo. Če oseba, ki ima prebivališče v Sloveniji, na mejnem prehodu nima razloga za eno od izjem iz odloka o omejitvi gibanja za prehajanje občin, ji je izrečena tudi globa.Potnikom tudi svetujejo, da pred potjo preverijo čakalne dobe na mejnih prehodih in glede na to izbirajo druge, manj obremenjene mejne prehode.