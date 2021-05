Naval Slovencev na Hrvaško, kolone vse daljše

Na slovenskih cestah že nastajajo tradicionalne petkove popoldanske gneče. Zaradi popoldanske prometne konice je promet upočasnjen na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz večjih mestnih središč. Čakalne dobe pred mejnimi prehodi na Hrvaško se večajo.Na glavni cesti Koper - Dragonja je približno 3 kilometre dolg zastoj pred mejnim prehodom Dragonja proti Hrvaški.Zastoj tovornih vozil je na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, približno 3 kilometre. Vozila so na odstavnem pasu.Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi prometne nesreče promet oviran v razcepu Koseze iz smeri Podutika proti Brdu.Zaradi okvare vozila je promet oviran na štajerski avtocesti na izvozu Celje center proti Mariboru.Zaradi popoldanske prometne konice je promet upočasnjen na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz večjih mestnih središč.Čakalna doba je na mejnih prehodih Dragonja, Sočerga, Jelšane, Slovenska vas, Obrežje, Rigonce, Gruškovje, Zavrč in Ormož.Mejni prehod Sečovlje bo zaradi del zaprt do 31. maja. Promet bo preusmerjen na mejni prehod Dragonja, kjer so možne daljše čakalne dobe od običajnih.