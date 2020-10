Naval na zastonj cepljenje: v Ljubljani prvi prosti termin sredi novembra

Glede na epidemiološko situacijo je z vidika preprečevanja okužb s koronavirusom cepljenje mogoče le, če v zadnjih 14 dneh pred cepljenjem niste imeli znakov in simptomov covida 19, niste imeli tesnih stikov z osebo, ki preboleva covid 19, in niste v samoizolaciji ali karanteni.

Trije osnovni ukrepi, da se ne bi okužili z gripo

Cepite se lahko tudi pri svojem osebnem zdravniku.



Opozorilo pristojnih, kdo lahko pride na cepljenje

Cepljenje proti gripi je še zlasti priporočljivo za skupine z večjim tveganjem za težji potek ali zaplete gripe:

za kronične bolnike

osebe, stare 65 let in več

majhne otroke (od 6 mesecev do 23 mesecev starosti)

nosečnice

osebe z izjemno povečano telesno težo (ITM ≥40)

Nacionalni inštitut za javno zdravje (Nijz) je 19. oktobra začel cepljenje proti gripi. Vsak prebivalec Slovenije, ki je vključen v osnovno zdravstveno zavarovanje, se lahko letos cepi brezplačno. To je namreč na predlog vlade potrdil državni zbor v petem protikoronskem paketu . Cepljenje je mogoče na devetih območnih enotah Nijz, nujno pa se je treba prej naročiti. In na cepljenje priti zdrav. Poleg tega cepljenje izvajajo tudi v zdravstvenih domovih po Sloveniji, zato naj bi se vsakdo lahko cepil pri svojem osebnem zdravniku ali v okviru organiziranega cepljenja v zdravstvenem domu v svoji občini.»Gripa je zelo nalezljiva bolezen in virus se z lahkoto širi med prebivalci. Za preprečevanje širjenja je priporočljivo upoštevati tri enostavna pravila: ostanemo doma, če zbolimo in bi lahko imeli gripo, temeljito in pogosto si umivamo roke in pri kihanju/kašljanju si usta pokrijemo s papirnatim robčkom za enkratno uporabo ali kihamo/kašljamo v rokav.« Najučinkovitejša zaščita pred gripo pa je vsakoletno cepljenje. Cepljenje proti gripi je koristno, saj ščiti tako pred boleznijo kot tudi pred morebitnimi zapleti, ki gripo spremljajo,« piše Nijz.»Zaščita, ki jo nudi cepljenje, je odvisna od seva gripe. Cepljeni bolniki, ki zbolijo, pa imajo lažji potek bolezni. Tako redkeje potrebujejo zdravljenje v bolnišnici, manj je kasnejših zapletov, manjša pa je tudi smrtnost, « je pred dnevi dejalas klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana.Za gripo vsako leto zboli okoli 15 odstotkov populacije. Ker je vpliv novega koronavirusa na gripo še ne znan, strokovnjaki pozivajo k cepljenju tako ranljivih skupin kot tudi vseh ostalih. V Sloveniji se za gripo cepi malo ljudi, v zadnji sezoni se je precepljenost sicer zvišala. Skupno se je lani cepilo okoli 142.000 oseb, kar predstavlja sedem odstotkov populacije.Na cepljenje lahko pridejo le zdrave osebe, ki v zadnjih 14 dneh niso imele znakov respiratorne okužbe, prav tako pa okužbe niso imele osebe, s katerimi živijo v istem gospodinjstvu. Obvezna sta uporaba kirurške maske ter razkuževanje rok ob vstopu vprostore območne enote Nijz. Naročiti se je mogoče po telefonu ali elektronski pošti, osebno naročanje v ambulanti pa ni mogoče. Preverite, kje je najbližja območna enota Nijz Zdravstvena stroka poziva, da se pred gripo zaščiti čim več ljudi. Še posebej pa to velja za skupine, pri katerih gripa lahko poteka težje ali z zapleti.V začetku leta, ko so naročali cepivo, so kljub slabšemu interesu iz prejšnjih let naročili bistveno več doz cepiva proti gripi kot pretekla leta, in sicer 270.000 doz. Gre za enako cepivo kot v pretekli sezoni – štirivalentno cepivo francoskega proizvajalca. Če vlada ne bi predlagala brezplačnega cepljenja, bi vsak, ki bi se želel cepiti, za to plačal 14 evrov.Kot nam je v ponedeljek dopoldne povedalz Nijz je naval velik: »Naročanje na cepljenje proti sezonski gripi smo začeli 12. 10. 2020. Proste termine polnimo po vrstnem redu prijav po načelu, kdor se prej prijavi po telefonu oziroma elektronski pošti. Pri naročanju na termin cepljenja se v okviru delovnega časa in razpoložljivih terminov prilagodimo posamezniku glede na njegove želje. Treba je poudariti, da trenutno beležimo izredno povečanje zanimanja za cepljenje proti gripi. Trenutno je prvi prosti termin za cepljenje na OE LJ 13. 11. 2020. «