Naval na Hrvaško se je začel, čaka se več ur

Gneča proti MP Gruškovje. FOTO: Dars

Proti Hrvaški se že valijo kolone vozil. Čakalna doba je na mejnih prehodih Dragonja, Starod, Jelšane, Dobovec in Gruškovje. Trenuto se za vstop na Hrvaško iz Slovenije najdlje, in sicer dve uri, čaka na Gruškovju, približno eno uro na Dobovcu, drugod je čakalna doba približno pol ure.Hrvati z današnjim dnem spreminjajo pravila za vstop v državo. Hrvaški notranji ministerje sporočil, da so tehnične podrobnosti na meji dodatno sprostili, da bi odpravili nekatere dvome in olajšali prehod čez mejo. Tako so od polnoči omogočili vstop v državo potnikom iz držav članic EU in schengenskega območja, takoj ko se bodo cepili z drugim odmerkom cepiva. Doslej so potniki za vstop na Hrvaško morali počakati najmanj 14 dni po drugem odmerku oziroma po prvem odmerku cepiva, če je od takrat minilo 22 dni.Hrvaška pa ni več na slovenskem rdečem seznamu, kar pomeni nekatere sprostitve tudi ob vračanju v Slovenijo. Oseba lahko z območja, ki ni uvrščeno na rdeči ali temno rdeči seznam, vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če ob vstopu predloži dokaz, da je pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebivala na območju, ki ni na rdečem ali temno rdečem seznamu. Oseba pa mora dokazilo predložiti le za obdobje od odhoda iz Slovenije do vrnitve vanjo, če je to obdobje krajše od pet dni. Osebi, ki zapusti Slovenijo in se vanjo vrne prej kot v petih dneh, po vrnitvi tako ni treba priložiti dokazila o neprekinjenem petdnevnem bivanju, ampak le za obdobje, ko ni bila v Sloveniji. Če ne predloži ustreznih dokazil, se šteje, da prihaja z območja na rdečem oziroma temno rdečem seznamu.