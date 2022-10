Naturopatinja Erika Brajnik: Zaradi uživanja kruha ima vsak drugi Slovenec glivice

Erika Brajnik, predsednica Združenja naturopatov Slovenije in koordinatorka v Svetovni naturopatski federaciji za Evropo, v svoje delo vključuje znanja iz indijske, kitajske in evropske tradicionalne medicine. Pravi, da je smisel naturopatije, da človeka obravnava celostno, hkrati pa sodeluje z uradno medicino. Brajnikova nam je razkrila, katera živila je priporočljivo jesti v tem letnem času, katera so odsvetovana, s katerimi lahko ojačamo imunski sistem ter zakaj je potrebna previdnost pri uživanju kruha.

Po naturopatiji se ljudje uvrščamo v eno ali dve od naslednjih kategorij; jetrni, srčni, ledvični, pljučni in vranični tip. Lahko na kratko razložite, za kaj gre? Kakšne so značilnosti vsakega od tipov?

Prva konstitucija je jetrna. Sem spada večina ljudi. Taki ljudje so običajno zelo lepi in karizmatični. Imajo bujne lase, lepo postavo in temnejšo polt, ki na soncu hitro potemni. So nočne ptice, torej zvečer pozno delajo, zjutraj pa težko vstanejo. Imajo nizko čelo, košate obrvi in definirano čeljust. V našem prostoru bi lahko v to kategorijo uvrstili Alenko Bratušek.

Ljudje ledvične konstitucije imajo visoko čelo, koščen obraz, tanke lase, ozke ustnice, dolg vrat ter dolge okončine in prste. Imajo malo vitalne energije. Primanjkuje jim mineralov in jih pogosto zebe. V to kategorijo bi lahko uvrstili bivšega predsednika Slovenije Janeza Drnovška.

Tretja konstitucija je srčna. Ljudje, ki ji pripadajo, so bolj čokati, prsati, imajo kratek vrat, debele kosti in okončine. Imajo baročno postavo in poudarjena lička. Taka oseba je polna energije, je veseljak, družaben človek. Sem spada bivša varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer.

