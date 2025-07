Klemen Grošelj o Natoexitu: »Zrela politika s takim predlogom sploh ne bi prišla v javnost«

Svoboda bo ta teden vložila predlog za posvetovalni referendum o članstvu Slovenije v Natu, ki so ga napovedali po zeleni luči DZ posvetovalnemu referendumu o obrambnih izdatkih.

Koalicija medtem bržkone ne bo mogla mimo pogovorov o nadaljnjem sodelovanju. Pogovor s premierjem Robertom Golobom pričakuje tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Kdo bi ga podprl in kdo ne?

Vodji poslanskih skupin manjših koalicijskih strank SD in Levice Jani Prednik in Matej Tašner Vatovec sta že povedala, da bi podprla referendum glede članstva v Natu.

Predsednica poziva Slovenija naj si ne dela sramote v mednarodni skupnosti, politika pa naj se pogovori in naj ne bo pri tako pomembnih temah na različnih bregovih.

Medtem je prvak SDS Janez Janša dejal, da tak referendum ni smiseln, saj koalicija nima dovolj glasov za izstop iz zavezništva. Potrebna bi bila namreč dvotretjinska večina v DZ.

Logar govori celo o norosti

Podpredsednik NSi Jernej Vrtovec, ki je zamisel o izstopu Slovenije iz Nata označil za absurdno, pa je predsedniku vlade očital izjemno tvegano ravnanje, s katerim je šel »najdlje čez rob v tem mandatu«.

Predsednik Demokratov Anže Logar celo govori o norosti: »Napovedani referendum o članstvu v NATO s strani predsednika vlade Roberta Goloba je norost. Ta norost je posledica petkovega glasovanja v DZ, kjer sta na isto stran stopili tako SDS kot Levica. Politične odločitve so si nato sledile kot domino efekt – ena za drugo, ena slabša od druge.«

Pirc Musarjeva o sramoti, z Golobom nujni sestanek

Tudi sicer se vrstijo opozorila o posledicah takšne poteze za državo in njen ugled v mednarodni skupnosti.

Predsednica republike je tako izrazila željo, da si Slovenija ne dela sramote v mednarodni skupnosti, politika pa naj se pogovori in naj ne bo pri tako pomembnih temah na različnih bregovih. S premierjem se dogovarjata tudi za sestanek, saj si morata po oceni predsednice »odkrito povedati, kaj se pravzaprav v ozadju dogaja«.

Glede morebitnega referenduma se je oglasil tudi ugledni mednarodni pravnik dr. Miha Pogačnik. Takole oster je bil: »Za izstop iz NATO je potrebno odpovedati mednarodno pogodbo, ki se sprejme in odpove z 2/3 večino v DZ. SLO bo ostala v NATO, veseloigra, ki traja na oblasti, se bo pa še bolj osramotila. Upam, da bo za te blamaže kdo tudi odgovarjal.«

Grošelj: »Zrela politika s takim predlogom sploh ne bi prišla v javnost«

Za Slovenske novice pa je nekdanji evropski poslanec in obramboslovec Klemen Grošelj poudaril, da je imela naša država že prej težave s kredibilnostjo v Natu glede zavezanosti skupnim zmogljivostim in obrambnim izdatkom.

»Zdaj s tem slabimo lasten mednarodni položaj in odpiramo prostor, da bo postala referendumska kampanja predvsem poligon za hibridno delovanje tretjih strani in pa presečišče geopolitičnih interesov. To pa bo vplivalo ne samo na naš politični položaj, ampak tudi gospodarski. Lahko da bodo bonitetne hiše začele poudarjati geopolitični dejavnik kot merilo za ocenjevanje naše kreditne sposobnosti. Če se bo to prelilo v notranjepolitično nestabilnost, potem bo ta vpliv še večji.«

Klemen Grošelj. FOTO: Črt Piksi

Pravi sicer, da je sam zagovornik, da se o pomembnih temah odloča ljudstvo. A opozarja: »Ni pa primerno, da se odloča zaradi neresnosti, nezrelosti politike, da izpelje resno politično debato o obrambnih izdatkih oziroma da postane vprašanje nacionalne varnosti predmet strankarskih predvolilnih računic. To je enostavno neresno in za zrelo demokracijo ter državo neprimerno. Zrela in odgovorna politika s takim predlogom sploh ne bi prišla v javnost.«