Nato bi več orožja, Han mirovniško: Evropa ne potrebuje načrta za vojno, ampak za mir

Ob vse glasnejših pozivih k ponovni oborožitvi Evrope, strahom pred grožnjo iz Rusije in gromkih opozorilih ameriškega predsednika, da Washington zdaj svojo pozornost vse bolj usmerja na Kitajsko in druge države ter da se mora Evropa na to pripraviti, se je oglasil predsednik SD Matjaž Han. Objavil je daljši zapis, v katerem pravi, da ne potrebujemo načrta za vojno, ampak načrt za mir.

»Smo del Evrope, zato se tudi v naši državi ne moremo izogniti razpravi o varnosti in obrambi. Ni problem, da ta obstaja, problem je, ko postane pretirana, hujskaška in začne spravljati ljudi v paniko. Za to smo odgovorni predvsem politiki, ki bi morali v prvi vrsti delovati (in komunicirati) odgovorno in umirjeno. Vsakršno nabiranje političnih točk in všečnosti na račun tako resne tematike je neodgovorno in neproduktivno. Vključno s političnimi akcijami za razpis referenduma.«

Zunanji ministri Nata predvsem o povečanju obrambnih izdatkov in Ukrajini Zunanji ministri zveze Nato bodo v Bruslju začeli dvodnevno zasedanje, v ospredju katerega bo povečanje proračunskih izdatkov za obrambo. Na srečanju, ki bo potekalo v senci napovedi ZDA o uvedbi carin na uvoz z vsega sveta, se bodo posvetili tudi nadaljnji podpori Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo in prizadevanjem za končanje vojne.

Pravi, da nas iz Bruslja že pozivajo k pripravi več dnevnih zalog, kakor da je vse že odločeno in da je oboroženi konflikt dejstvo, ki se mu nikakor ne moremo izogniti. Kakor da je to edina možnost za našo prihodnost.

»Kot socialni demokrat in kot Slovenec se s tem nikakor ne strinjam.«

Ne zato, ker bi živel v iluziji, da nevarnosti ni. Ne zato, ker bi bil naiven glede groženj, ki pretijo naši celini. In tudi ne zato, ker ne bi razumel pravil kolektivne obrambe znotraj zavezništva NATO. Ali ker ne bi razumel, kako se zaradi Trumpa in Putina spreminja svet, na katerega smo bili navajeni.

Jasno mi je, da varnostne zaveze morajo veljati in da ima tudi Slovenija odgovornost za kolektivno obrambo. Vprašanje ni, ali bomo poskrbeli za svojo varnost. Vprašanje je, kako bomo poskrbeli za svojo varnost. Bomo to dosegli s spodbujanjem konflikta ali z njegovim umirjenim razreševanjem?, se sprašuje Han.

Evropa ne potrebuje načrta za vojno, ampak načrt za mir

In poudarja, da Evropa ne potrebuje načrta za vojno, ampak načrt za mir. Ob tem poziva k razumu in predlaga, da okrepimo evropske pobude na mir, vključno z evropskim načrtom za mir v Ukrajini, dolgoročno sobivanje z Rusko federacijo in za končanje genocida v Gazi, povečajmo obrambne zmogljivosti tako, da razvijemo skupno evropsko obrambo,