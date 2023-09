Korošci in prebivalci Mislinjske doline zelo dobro poznajo Vrtni center Jehart, ki je pred več kot 30 leti nastal iz manjše vrtnarije: to so na drugi lokaciji v okolici Šmartna pri Slovenj Gradcu ustvarili starši Gregorja Jeharta, klenega Korošca Gerija. Na nekaj hektarjih je mlada družina, ki ji je dušo vdihnila vrtnarstvu in cvetličarstvu predana Natalija Jehart, razvila priljubljeno vrtnarstvo z zdaj še drevesničarskim delom sina Martina in njegove izbranke Anje Jehart. Gregor Jehart je tokrat rešil izvedbo priljubljenega dogodka. FOTO: Jani Pirnat Po tej poti pa se z nadgradnjo hortikult...