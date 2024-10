Natašo Pirc Musar in Urško Klakočar Zupančič na tajno lokacijo seje pripeljala policija

Ministrstvo za obrambo izvaja največjo nacionalno vajo kriznega upravljanja in odzivanja Odpornost 2024. V okviru vaje je ob predpostavki povišane ogroženosti danes vlada zasedala skupaj s predsednico republike Natašo Pirc Musar in predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič. Na varno lokacijo seje jih je prepeljala policija, so sporočili z ministrstva.

Vaja je namenjena preverjanju odpornosti države in družbe proti tveganju ter preigravanju postopkov in odzivanja v izrednih razmerah ter neprekinjenega delovanja oblasti in preskrbe prebivalstva, so sporočili z ministrstva za obrambo (Mors).

Zaostrovanje razmer v svetu

Zamisel za izvedbo vaje Odpornost24 izvira s preteklih vaj in izkušenj z migrantsko krizo, pandemijo, velikimi naravnimi nesrečami, zaostrovanjem razmer v mednarodnem prostoru ter s tveganji, ki sta jim država in družba izpostavljeni. Med njimi so denimo kibernetska tveganja, so navedli.

Kot so pojasnili, z vajo uresničujejo 16. člen uredbe o kriznem upravljanju in vodenju ter Nacionalnem centru za krizno upravljanje, v skladu s katero bi se državne vaje morale izvajati najmanj vsaka štiri leta.

Na podlagi ugotovitev današnje vaje bodo pripravili akcijski načrt, v skladu s katerim bodo udeleženci izvedli ukrepe za krepitev odpornosti oziroma dopolnili svoj odziv na tveganja in grožnje.

Javnost večine scenarija ne bo poznala

Sporočili so še, da za scenarij vaje veljajo različne stopnje tajnosti, zato obsežnejše komunikacije v povezavi z vajo ne načrtujejo.

Vzporedno z vajo in dejavnostmi, ki so konec septembra potekale ob dnevu civilne obrambe, bodo ministrstva in vladne službe do konca leta izvajali dogodke, kampanje in usposabljanje za krepitev odpornosti države in družbe na področju svojih pristojnosti.