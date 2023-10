Nataša Sukič sprašuje: Od kdaj nekaj grafitov po fasadi Centra Rog predstavlja škodo 30.000 evrov?

Poročali smo že, da se z odprtjem fotografske razstave avtorjev Branka Čeaka in Jureta Horvata o preobrazbi nekdanje tovarne Rog v kreativno in družabno središče se v Ljubljani postopoma odpira Center Rog.

Ob odprtju je skupščina neuporabnikov centra Rog protestirala zaradi domnevno spornega občinskega ravnanja pri gradnji in delitvi prostorov v Rogu. Vhod v novo odprti Center Rog je varovala posebna enota policije.

Nekateri so svoje nestrinjanje z usodo Roga pokazali še na en način: z vandalizmom. Po pročelju komaj prenovljene stavbe se vijejo dolgi grafiti, nekateri omenjajo tudi župana Ljubljane Zorana Jankovića. Uničevanje javne lastnine bo davkoplačevalce stala več kot 30.000 evrov, so sporočili iz Centra Rog.

Na družbenih omrežjih se je oglasila podpredsednica Državnega zbora Nataša Sukič s spodnjim zapisom, ki ga objavljamo v celoti:

»Od kdaj pa nekaj grafitov po fasadi Centra Rog predstavlja škodo 30.000 evrov? Od kdaj so grafiti na stenah nekega urbanega objekta problem? Celo vandalizem. Vsa mesta so jih polna. Si želimo Centra Rog brez grafitov? Je Center Rog morda borzna hiša? Banka? Tistih nekaj jajc, ki so se razmazala po pročelju te nove metastaze kapitalizma, pa menda tudi ne znesejo stroška sanacije v višini 30.000 evrov.

Verjamem, da županu grafiterski komentarji niso všeč. A lahko jih še tako radira, čisti, lošči, še tako higienizira mesto, spet bodo vzcveteli po zidovih. In samo še več jih bo. Kajti to, kar se je v vsej svoji kruti goloti pokazalo ob otvoritvi novega Centra Rog, ta trk dveh svetov (elite s šampanjcem v rokah vs samozaposleni kulturniki, prekarci + delavstvo, polito s solzilcem in tepeno s pendreki), je izraz nepomirljivega razrednega boja.«

Pod objavo so se usuli komentarji, ki kažejo raznolikost videnja istega dogodka.