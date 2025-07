Nataša Sukič o Mahniču: »Neodgovoren desničarski ekstremist«

Po protestih v Šentjerneju in napovedanem shodu v Ljubljani so se odzivi na zaostreno retoriko nadaljevali tudi na politični ravni. Kot smo poročali, je poslanec SDS Žan Mahnič javno pozval državljane k oboroževanju.

V Gibanju Svoboda in Levici so poziv ostro obsodili. »Takšni pozivi so neodgovorni in nevarni ter pomenijo premik v skrajno smer, ki je povsem v nasprotju z vrednotami demokratične družbe, za katere si prizadevamo,« so v izjavi za javnost opozorili v Svobodi. Dodali so, da varnosti ljudi ne zagotavlja »orožje v vsakem domu«, temveč močna in zaupanja vredna pravna država, poroča STA.

Po trenutni zakonodaji je uporaba sile v samoobrambi dovoljena, vendar mora biti sorazmerna glede na okoliščine.

Je Žan Mahnič neodgovoren desničarski ekstremist? FOTO: Jože Suhadolnik

»Neodgovoren desničarski ekstremist«

»Ko poslanec poziva ljudi, naj se množično včlanijo v strelska društva, da si bodo lahko kupili orožje, in hkrati obljublja, da bo SDS spremenila zakonodajo tako, da prekoračen silobran ne bo več obstajal, to ni več politična polemika. To je poziv k legitimizaciji nasilja. To je nevarna desničarska propaganda, ki v srcu nosi isto idejo kot vaške straže in rasistični linči,« je v izjavi za javnost dejala Nataša Sukič.

Sukič opozarja še, da to, kar danes počne SDS, ni politika varnosti, temveč politika sovraštva. »Poslanec je žal neodgovoren desničarski ekstremist,« je dejala ostro in dodala: »Vsak politik, ki ljudi spodbuja, naj se oborožijo proti sosedom, je osebno odgovoren za vsako nasilje, ki temu sledi. In če obstaja trenutek, ko je treba reči dovolj, je to zdaj.«

Po trenutni zakonodaji je uporaba sile v samoobrambi dovoljena, vendar mora biti sorazmerna glede na okoliščine.

Namesto pozivov k sovraštvu in oboroževanju po mnenju Levice potrebujemo močnejše službe v lokalnih skupnostih, integracijo odrinjenih skupnosti v družbo, »ne pa tak ali drugačen izbris teh.« Med potrebnimi ukrepi izpostavljajo tudi vlaganje v izobraževanje, stanovanja in dostojno zaposlitev »prav tam, kjer so razmere najtežje. Predvsem pa potrebujemo jasen politični konsenz, da varnost nikoli ne sme postati izgovor za rasizem, razgradnjo skupnosti in spodkopavanje temeljnih pravic,« so se še odzvali v Levici.

Spomnili so na napade vidnih članov in predsednika stranke SDS na sodstvo in ustavno sodišče, diskreditacije sodnikov, poskuse političnega podrejanja neodvisnih institucij, pritiske na medije ter ustvarjanje diskurza o t. i. globoki državi in krivosodju. »To niso osamljeni primeri, temveč premišljena strategija spodkopavanja pravne države,« opozarjajo.

Po trenutni zakonodaji je uporaba sile v samoobrambi dovoljena, vendar mora biti sorazmerna glede na okoliščine. Odprava določbe o prekoračenem silobranu bi v praksi pomenila večjo toleranco do uporabe smrtonosne sile v obrambnih situacijah.