Nataša Pirc Musar ve, da je ljudem težko, a jih poziva, k razumevanju

Glavna naloga države je poskrbeti, da bodo ljudje na poplavljenih območjih imeli informacije, ki jih potrebujejo, meni predsednica republike Nataša Pirc Musar. »Treba je vzpostaviti neko linijo, da bodo informacije prihajale ažurno,« je dejala novinarjem ob današnjem obisku v Sneberjah, ki so jih avgusta prizadele poplave.

»Vsak, ki mu je poplavilo hišo, mora vedeti, koliko denarja bo dobil in koliko sredstev mora sam vložiti,« je opozorila. »Projektne pisarne so nekaj, kar teren potrebuje, kamor se ljudje lahko obrnejo in dobijo informacije,« je poudarila.

Hkrati je opomnila, da je regulacija velikih vodotokov vprašanje, ki ga mora rešiti država, ne občine. Prav se ji zdi, da je ljubljanski župan Zoran Janković pomagal v Sneberjah, čeprav »to res ni njegova naloga«, je dodala.

Poziv državljanom

Prebivalce je pozvala, naj skušajo razumeti, da se država najprej odzove tam, kjer je največja nevarnost. Sama pa bo v prihodnjih dneh poklicala pristojne institucije in preverila, kdaj bodo na vrsto za obnavljanje prišle Sneberje.

Kot zelo pomembno je izpostavila, da Slovenija znova vzpostavi register vodotokov in nasipov. »Tako katastrofalne poplave naj bodo opomin, kaj smo v preteklosti delali narobe,« je predlagala. Po njenih besedah je država tista, ki mora primarno poskrbeti za centralni register in planiranje. Hkrati ve, da država tudi deluje na tem področju. »Zaupajmo vladi, da se tega loteva strokovno in da bodo vsi prebivalci prišli do pomoči,« je pozvala.

Nujna je regulacija strug

Urejanje nabrežin rek je po njenem številka ena. »Če se takšne poplave, kot so bile poleti, zgodijo še enkrat, niti prebivalci niti država tega bremena ne bi zmogli. Zato je nujno narediti register rek in nasipov,« je prepričana. Hkrati po njenih besedah ne gre pozabiti, da so poplave nanesle v reke veliko naplavin in reke so že samo zaradi tega lahko meter ali 1,5 metra višje. »Glede na to je regulacija strug nujna,« je izpostavila.

Prebivalcem je odsvetovala, da se sami lotevajo urejanja na nabrežinah rek. »Lotevajo naj se urejanja svojih domov. V Sneberjah hiše niso tako poškodovane, da bi bilo potrebno rušenje,« je opazila.

Ob vprašanju o noveli interventnega zakona, ki jo je DZ sprejel v petek in določa dodatne ukrepe in rešitve za odpravo posledic avgustovskih poplav in plazov, pa je opozorila, da država mora nekaj storiti. Sama ve, da je ljudem zelo težko zapustiti svoj dom. »Toda če stroka oceni, da takšna prebivališča niso več primerna za bivanje, naj to razumejo,« je pozvala.