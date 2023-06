Nataša Pirc Musar, Robert Golob in Tanja Fajon pred kamere: to je njihovo sporočilo

Po pol leta garanja je Slovenija postala nestalna članica varnostnega sveta Združenih narodov, je dejala predsednica države Nataša Pirc Musar. Zahvalila se je mnogim, med drugim ministrici za zunanje zadeve Tanji Fajon, ki da je »frlela« po zraku in srečevala samo sebe, predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič, vsi skupaj pa so zaslužni, da je Slovenija na glasovanju prejela 153 glasov. Želi si enotnosti, kot je bila pri tem projektu.

»Veseli smo bili izvolitve, a zdaj se pravo delo šele začne,« pravi Nataša Pirc Musar, ki je dejala, da jim je s svojim znanjem na voljo.

Cel svet nas je podprl

»V resnici gre za uspeh celotne države,« je dejal predsednik vlade Robert Golob, ki si niti kot optimist ni upal napovedati toliko glasov. Prepričan je, da je Slovenija končno pripoznana kot tvorni subjekt na mednarodnem prizorišču. »Cel svet nas je podprl, ker verjamejo v našo miroljubno, solidarno in tvorno zunanjo politiko. Kot majhna članica lahko prispevamo, da bo svet boljši.«

»Če smo lani dosegli, da se je naš glas slišal in in upošteval v Bruslju, bomo v prihodnjem letu poskrbeli, da se bo naš glas slišal v New Yorku. Na to smo ponosni in to nam daje veliko odgovornost,« je dodal.

Glede dela izpostavlja okoljsko diplomacijo, hkrati pa je optimist, da bo Slovenija lahko tvorno prispevala pri iskanju poti do miru v Ukrajini, čemur bo sledila obnova Ukrajine.

Kaj sledi

Spregovorila je tudi Tanja Fajon. Najprej se je zahvalila vsem, ki so prispevali k uspehu: »Nihče, niti jaz v najboljšem trenutku, si ni predstavljal, da smo zmožni dobiti 153 glasov zaupanja. To kaže, da uživamo izjemno zaupanje.« Napovedala je sestavo koordinacijske ekipe, ki bo skrbela za projekt, v New Yorku bodo okrepili strokovno predstavništvo, napoveduje sodelovanje s strokovno in civilno javnostjo, političnim vrhom. Kaj sledi? Želijo si zagotoviti mir in stabilnost na evropskih tleh, zagotoviti varnost in dostojanstvo našim ljudem.

»Kdo je zaslužen za ta projekt? Vsak, ki je prispeval, velika hvala,« pravi Fajonova, ki je prepričana, da je velik delež afriških glasov. Izpostavlja odpiranje veleposlaništev, širjenje diplomatske mreže in osebni pristop.