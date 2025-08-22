Nataša Pirc Musar razglasitev lakote v Gazi označila za humanitarno katastrofo

Uradna razglasitev lakote v Gazi je humanitarna katastrofa, je danes poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Ob tem je v zapisu na omrežju X pozvala k takojšnji in neovirani dostavi humanitarne pomoči ter k združenim mednarodnim prizadevanjem za konec trpljenja v palestinski enklavi. »Človečnost mora biti na prvem mestu,« je izpostavila.

Pobuda Združenih narodov za celovito klasifikacijo faz prehranske varnosti (IPC) je danes na območju mesta Gaza in v njegovi okolici uradno razglasila lakoto. Po navedbah iz poročila je ta v celoti posledica človekovega delovanja, a jo je mogoče ustaviti.

Poročilo med drugim govori o najhujšem poslabšanju, odkar so v Gazi pričeli z analizami dostopa do hrane in akutne podhranjenosti, pri čemer je bila kjerkoli v regiji Bližnjega vzhoda prvič uradno potrjena lakota.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je v odzivu poudarila, da je lakota nova faza pekla, s katerim se sooča Gaza.

Izrael je poročilo takoj po objavi zavrnil, češ da temelji na lažeh gibanja Hamas. Podobno se je kasneje odzval tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki je ob tem zavrnil obtožbe, da Izrael v palestinski enklavi namerno izvaja politiko stradanja prebivalstva.

Palestinsko gibanje Hamas je medtem pozvalo k takojšnjemu končanju vojne v Gazi, odpravi izraelske blokade in odprtju mejnih prehodov za konvoje s pomočjo.