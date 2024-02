Nataša Pirc Musar podpisala odlok: na volitve gremo 9. junija

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes podpisala odlok o razpisu volitev poslancev iz Slovenije v Evropski parlament. Volitve bodo 9. junija, volilna opravila pa bodo začela teči 11. marca. Od tedaj bo možno tudi vlaganje kandidatur. Predsednica je pozvala tudi k udeležbi na volitvah in posvarila pred lažnimi novicami.

Slovenski volivci bodo na evropskih volitvah izbirali devet poslancev Evropskega parlamenta iz Slovenije, ki bodo po besedah predsednice v naslednjih petih letih zastopali naše interese. Ob tem je poudarila, da je Evropski parlament edina neposredno izvoljena institucija v Evropski uniji.

Priprave na volitve letos sovpadajo s praznovanjem 20. obletnice vstopa Slovenije v EU. »Prepričana sem, da v Sloveniji tudi zaradi članstva v EU živimo bolje, da je naše gospodarstvo zato bolj uspešno, da bolj skrbimo za naše okolje, zrak in vodo, da imajo učenci in učitelji, študenti, profesorji, raziskovalci, ustvarjalci in kulturni delavci več priložnosti,« je med drugim ocenila Pirc Musar.

Meni tudi, da se zaradi članstva v EU bolje razvija kmetijstvo in imamo bolj uravnotežen regionalni razvoj. »Zaradi članstva v EU se učinkoviteje bojujemo proti klimatskim spremembam in se hkrati nanje prilagajamo. Z EU je prehod na trajnostno in krožno gospodarstvo hitrejši,« je navedla in dodala: »Zaradi članstva v EU tudi glas Slovenije v svetu več šteje.«

Zato je še toliko bolj pomembno, da izvedbo volitev in tudi udeležbo vzamemo resno, je opozorila in posvarila, da »si ne moremo privoščiti nepotrebnih zapletov pri organizaciji volitev«. »Zato od pristojnih ministrstev pričakujem, da se tega zavedajo in bodo v sodelovanju z Državno volilno komisijo zagotovila pogoje za nemoteno izvedbo volitev,« je bila jasna.

Kot je namreč znano, je pred časom odstopilo več kot 30 tajnikov volilnih komisij in njihovih namestnikov z območja Ljubljane. Z Ukoma so za STA pojasnili le, da potekajo pogovori in da je načelnica upravne enote Ljubljana Andreja Erjavec »proaktivno pristopila tudi k iskanju zainteresiranih zaposlenih na Upravni enoti Ljubljana, ki do sedaj pri volilnih opravilih niso neposredno sodelovali, pa bi sedaj to želeli«.

Za manko denarja za izvedbo volitev pa bodo, če bo to potrebno, poiskali »rešitve, usklajene na ravni vlade«, so zagotovili.

Vzemite svojo prihodnost v svoje roke

Odgovornost državljank in državljanov pa je, da se volitev udeležijo v čim večjem številu, je poudarila predsednica. Napovedala je, da bo tudi sama v naslednjih mesecih aktivno pozivala k udeležbi na volitvah. V sodelovanju z drugimi institucijami bodo v njenem uradu pripravili pogovore z državljani o EU, obiskovala bo srednje šole in fakultete ter druge ustanove.

Volivce poziva, naj se poučijo o EU. »Hkrati pa bodite pozorni na kampanje lažnih novic, ki bodo predvsem po družbenih medijih poskušale vplivati na vas. Govorili vam bodo, da vaš glas ne šteje. Da je vse že odločeno. Da so vsi politiki enaki. Da Evropski parlament ni pomemben,« je posvarila. A dodala: »Vaše mnenje je pomembno. Vzemite svojo prihodnost v svoje roke. Ne dovolite, da bi o vaši prihodnosti odločal nekdo drug. Mislite na Evropo in pojdite na volitve.«

Kandidati iz Slovenije se bodo torej na volitvah potegovali za devet poslanskih mandatov, kar je eden več kot pred petimi leti.

Med parlamentarnimi strankami je doslej listo kandidatov minuli konec tedna potrdila SDS, nosilka liste bo dosedanja poslanka v Evropskem parlamentu Romana Tomc. Znano je tudi, da bodo na listi NSi vidni člani stranke, vključno s prvakom Matejem Toninom, nosilec liste evropske parlamentarne stranke SLS bo Peter Gregorčič, nosilec liste zunajparlamentarne stranke Vesna pa Vladimir Prebilič. Ostale stranke so še v postopku evidentiranja ali potrjevanja kandidatnih list.

V Sloveniji se evropski poslanci volijo po proporcionalnem načelu s preferenčnim glasovanjem. Volivci glasujejo o listah kandidatov, pri čemer je celotno območje Slovenije ena volilna enota.

Junija bodo odšli na volišča tudi drugod v EU. Okoli 370 milijonov volilnih upravičencev v vseh 27 članicah EU bo izbiralo 720 članov Evropskega parlamenta.