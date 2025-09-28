Nataša Pirc Musar ob svetovnem dnevu varnega splava: »Kot predsednica republike sem ponosna« (VIDEO)

Ob današnjem svetovnem dnevu varnega splava so pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) opozorili, da se skoraj polovica vseh splavov po svetu še vedno opravlja na nevaren način. Kot so poudarili, sami ostajajo zavezani zagotavljanju kakovostne oskrbe za vse ženske, ki se odločijo za prekinitev nosečnosti.

»Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Posebni program Združenih narodov za človeško reprodukcijo (HRP) ostajata zavezana zagotavljanju, da imajo vsi ljudje dostop do kakovostne oskrbe pri opravljanju splava kot dela splošnega zdravstvenega zavarovanja in osnovnih zdravstvenih storitev,« so sporočili iz organizacije.

V Evropi je v zadnjem času precej pozornosti požela pobuda My Voice, My Choice, ki poziva k finančni podpori EU za varen in dostopen splav. Organizatorji kampanje, med katerimi je tudi slovenski Inštitut 8. marec, so v začetku tega meseca Evropski komisiji predali več kot 1,1 milijona podpisov pod pobudo.

Pobudo podpira tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, ki je ob današnjem dnevu na družabnem omrežju objavila nagovor, v katerem je med drugim dejala, da mora biti pravica odločanja o lastnem telesu temeljna evropska vrednota. »Kot predsednica republike sem ponosna, da Slovenija predstavlja zgled urejenega, varnega in dostopnega sistema, ki ženskam omogoča eno najpomembnejših odločitev v njihovem življenju,« je še dodala Pirc Musar.