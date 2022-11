Nataša Pirc Musar ali Anže Logar? Prva anketa pred drugim krogom predsedniških volitev razkriva veliko razliko

V drugem krogu predsedniških volitev se sodeč po anketi, ki jo je med 27. in 29. oktobrom za Mladino opravila agencija Ninamedia (na vzorcu 700 ljudi), zmaga obeta odvetnici Nataši Pirc Musar, ki naj bi jo izbralo 61,3 odstotka volivcev, poslanca SDS Anžeta Logarja pa podprlo 38,7.

Kdo podpira Pirc Musarjevo, kdo Logarja

Mladinina anketa kaže, da Pirc Musarjevo v veliki meri podpirajo simpatizerji vseh treh koalicijskih strank (Gibanje Svoboda, SD, Levica), pa tudi tisti, ki se ne morejo odločiti, katero stranko bi podprli. Na drugi strani pa Logarja podpirajo simpatizerji stranke SDS in NSi.

Pirc Musarjevo naj bi po podatkih Ninamedie podprlo 84,3 odstotka tistih, ki so v prvem krogu volili skupnega kandidata SD in Gibanja Svoboda Milana Brgleza in 56,9 odstotka tistih, ki so izbrali kočevskega župana Vladimirja Prebiliča. Podprla naj bi jo tudi slaba polovica volivcev predsedniške kandidatke zunajparlamentarne stranke Resni.ca Sabine Senčar in skoraj vsi volivci predsedniškega kandidata stranke Levica Mihe Kordiša.

Anžeta Logarja pa naj bi po podatkih predvolilne napovedi Ninamedie poleg 95 odstotkov volivcev SDS podprlo še 77,8 odstotka volivcev predsedniškega kandidata NSi Janeza Ciglerja Kralja.

Komu koristi nižja udeležba

Agencija Ninamedia je za drugi krog volitev napovedala 49,2-odstotno volilno udeležbo, a je hkrati opozorila, da napovedana volilna udeležba običajno presega dejansko. Rezultati prvega kroga predsedniških volitev in volilna preračunavanja so nakazali, da Logarju koristi nižja volilna udeležba.