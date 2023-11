Nataša Pirc Musar nastavila ramo in prebivalcem poslala sporočilo (VIDEO)

Ker je sezona »zimskih« viroz tukaj, je cepljenje ponovno bolj aktualno. Za slednjega se je odločila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar, ki je na svojem instagram profilu objavila video in zapis, s katerima je javnosti sporočila, da se je cepila proti covidu in gripi. Cepila se je predvsem zaradi varnosti ranljivih skupin in starejših.

»Veliko sem med ljudmi, zato sem se danes cepila proti covidu in gripi. Za svojo varnost in predvsem za varnost starejših in ranljivih skupin. Cepljenje, predvsem proti gripi, priporočam vsem starejšim od 65 let, gripa je začela namreč v teh dneh zelo razsajati,« je zapisala v svoji objavi.

Zaradi narave dela je predsednica države res veliko med ljudmi. Nedavno smo jo lahko videli v priljubljeni hrvaški oddaji Nedeljom u dva, kjer je podala zanimiv pogled na hrvaškega predsednika Zorana Milanovića.

Ljudje lahko za svojo odpornost veliko naredimo sami. Do večje odpornosti lahko pripomore zdrava prehrana. V zadnjih letih se velika vloga pri delovanju imunskega sistema daje tudi vitaminu D, zato je dobro, da poskrbimo za zadosten vnos. Veliko nasvetov za dobro odpornost in učinkovit boj proti virozam dobite v našem nedavnem članku.