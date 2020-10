Nasveti za šolarje in starše: kako se šolati na daljavo (VIDEO)

Teden pred krompirjevimi počitnicami se za šolarje zadnje triade in srednješolce začenja s poukom na daljavo. Ker gre za šolarje zadnje triade in dijake, bo nekoliko lažje, saj so mnogi že precej suvereni in samostojni pri opravljanju svojega dela. Če v preteklih dneh niste pripravili načrta šolanja na daljavo, vam bodo gotovo prišli prav nasveti, ki so jih za svoje učence pripravili na številnih šolah.Izpostavljajo, da je pomembno, da se z otrokom pogovarjate in mu poveste, da mu zaupate, da bo sam zmogel opraviti svoje delo, v popoldanskem času pa ste mu na voljo za pomoč.Ključno je delovno okolje, ki naj bo pospravljeno in organizirano tako, da ne bo motečih dejavnikov. Dodajajo, da naj si pripravijo delovno površino za prihodnji dan in da ima ta priprava izjemno pomemben psihološki učinek.Izpostavljajo, naj se otroci zjutraj uredijo in pripravijo kot za običajen šolski dan.Zelo pomembna sta organiziran čas in točno določen urnik, kako bo potekalo delo. Določeno naj bo, kdaj bo vstal, jedel, kdaj ima odmore, kosilo, branje in aktivnost. Osnova naj bo šolski urnik, pogoj naj bo tudi, da se naredi vse, kar je določeno za tisti dan.Popoldne naj otroci staršem povedo, kaj so se naučili in naredili. Na tak način bodo znanje utrdili in urili svoj spomin.