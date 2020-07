Nastanitve po Sloveniji skoraj polne: Toliko so pri nas zapravili domači gostje

Do 13. julija je bilo unovčenih 104.860 bonov, v skupni vrednosti 14.321.176,66€ .



Mnogi dopustujejo tudi na Bledu. FOTO: Blaz Samec

Ob Kolpi kampi polni

Tudi na Obali največji delež slovenskih gostov

Simbolična fotografija. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Turistična sezona se bliža vrhuncu, v slovenskih turističnih krajih pa so načeloma zadovoljni z obiskom. Očitno sta nestabilna epidemiološka situacija pri južnih sosedih in drugje ter koriščenje turističnih bonov naredili svoje. Na slovenski obali in ob reki Kolpi nastanitev do konca sezone praktično ni več mogoče dobiti, zadovoljni so tudi na Bledu in v Bohinju.Sodeč po objavah v eni izmed skupin, kjer Slovenci iščejo nastanitve z možnostjo koriščenja bona, je nekaj kapacitet prostih le še na posameznih delih Gorenjske, Štajerske in Prekmurja.Kot so nam pojasnili na Turizmu Bohinj, tam do 15. avgusta pričakujejo do 90 odstotno zasedenost, so pa kapacitete že sedaj menda precej polne. Po njihovih besedah prevladujejo domači gostje, teh je več kot polovica, sledijo Nemci, Čehi, Madžari, Avstrijci. Bohinjski turistični delavci razkrivajo tudi, da je povpraševanje po nastanitvah zelo na »zadnjo minuto«. Poleg trenutne epidemiološke slike držav ima, vsaj pri povpraševanju domačih gostov, veliko vlogo tudi vremenska napoved.Na Bledu še ni jasne slike, kako uspešna bo letošnja sezona, a so za zdaj zadovoljni. »V tem trenutku zelo težko napovemo, kaj bo do konca meseca in v avgustu, saj ne vemo, kaj se bo zgodilo. Lahko pa povemo, da število nočitev raste praktično iz dneva v dan. Zelo smo veseli, da lahko v teh dneh Bled razkažemo tudi slovenskim gostom, ki v precej večjem številu preživljajo vsaj del svojega dopusta pri nas kot pa v preteklih letih,« so pojasnili v Turizmu Bled.Bela Krajina po besedah tamkajšnjih turističnih delavcev beleži odlično poletno turistično sezono. »Najbolj zasedeni so nastanitveni objekti ob reki Kolpi, saj je še vedno največ zanimanja za oddih ob kolpski rivieri. Veliko povpraševanja beležijo tudi drugi nastanitveni objekti, kot so počitniške hiše in kmetije z nastanitvijo,« odgovarjajo v turističnem centru.Veliko Slovencev pa bone koristi tudi na slovenski obali. »Na podlagi ocen, informacij, ki jih dobimo s strani naših nastanitvenih ponudnikov in obiska v našem TIC-u lahko rečemo, da so turistične nastanitve v destinaciji Koper dobro zasedene in predvidevamo, da bo tako tudi julija in avgusta. Opažamo, da je veliko domačih gostov, ki pri nas koristijo t.i. turistične bone.,« so nam dejali v koprskem turističnem centru.Letošnja sezona je, kljub vprašljivemu začetku, po besedah predstavnice Turističnega združenja Izola presenetljivo dobra. Trenutna zasedenost hotelov v juliju in avgustu se, kot pravi, giblje okrog 90% in je primerljiva z lansko. »Prav tako je veliko povpraševanja po zasebnih namestitvah, precej je tudi »last minute« rezervacij. Glede na to, da se številke niso bistveno spremenile, pa se opaža spremembo v strukturi gostov, kar je na trenutne razmere tudi pričakovano. Običajno v Izoli beležimo največji delež slovenskih gostov, ki predstavljajo dobro polovico vseh, letos pa se je ta številka bistveno povečala in sicer na dobrih 80%,« so zapisali v odgovoru.Iz Term Vivat so nam sporočili, da so ponovno začeli poslovati z 12.6.2020. Po ponovnem odprtju so do konca meseca junija dosegli 80% zasedenost kapacitet. V mesecu juliju imajo 100% zasedenost v mesecu avgustu pa že 95% zasedenost kapacitet. »Tudi za naslednje mesece do konca leta pričakujemo glede na trend rezervacij zasedenost ,ki bo na istem nivoju kot je bila zasedenost kapacitet v lanskem letu,« je pojasnil direktor