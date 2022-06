Nastajajo zastoji na ljubljanski obvoznici in štajerski avtocesti proti Mariboru

V poletnih mesecih se promet na naših cestah nekoliko spremeni, poveča se gostota prometa, posebej v smeri turističnih krajev, pogosto se odpravljamo na daljše poti, v času dopustov smo bolj sproščeni ter se zabavamo, in vse te razmere drugače vplivajo na našo varnost.

Na ljubljanski severni obvoznici je danes popoldan oviran promet med priključkoma Bežigrad in Savlje proti Kosezam. Na štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas v predoru Trojane proti Mariboru. Nastaja zastoj, zamuda 10 - 15 minut. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Podmilj.

Pričakujemo zgostitve prometa

V sredo, 15. junija je pričakovati močno povečano gostoto prometa od Avstrije proti Hrvaški ter na mejnih prehodih, v četrtek je praznik v Avstriji, Švici, Poljski, delu Nemčije in na Hrvaškem. V četrtek, 16. junija bo zelo visoka gostota prometa in povečano število tovornih vozil pred prehodi z Avstrijo. Močno povečan promet je pričakovati tudi konec tega tedna čez cel vikend zaradi vračanja turistov proti Avstriji. Promet bo od 15. do 19. junija oviran zaradi kolesarske dirke Po Sloveniji. Do 24. junija pa bo na primorski avtocesti zaprt izvoz Vrhnika iz smeri Kopra in na štajerski avtocesti na počivališču Lukovica zaprt bencinski servis proti Mariboru.

