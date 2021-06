Nastajajo vročinske nevihte, grozi toča in silovit veter

Kot so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje, so večdnevno suho in občasno vetrovno vreme ter visoke temperature marsikje po državi že izsušili nizko rastje in vrhnje plasti tal.

To povzroča ugodne razmere za nastanek požarov v naravi, kar se kaže v povečanem številu zaznanih požarov in gasilskih intervencij. Zato so na upravi opozorili na previdnost in dosledno upoštevanje ukrepov varstva pred požarom v naravnem okolju pri kurjenju in drugi uporabi ognja na prostem.

Lokalno mogoč močan naliv s točo

Danes bo še vreme pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter. Proti večeru je predvsem v gorskem svetu možna kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj Celzija.Jutri bo povečini sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severovzhodu države nastale krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, najvišje dnevne pa od 26 do 32 stopinj, še navaja Arso.V prihodnjih dneh bo vročina nekoliko popustila. Oblak puščavskega prahu iz Sahare se bo v petek dokončno umaknil.Kot poročajo na neurje.si, je nad osrednjo Slovenijo, natančneje južno od Ljubljane, presenetil nastanek vročinske nevihte. Nevihta se pomika v smeri proti severovzhodu. Lokalno je možen močan naliv s točo in silovitejši nevihtni piš.