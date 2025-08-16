Nasmehi za sledilce, ne za spomin: v Sloveniji le en vplivnež kaznovan za otroško delo

Kje se konča zasebno življenje in začne javno? V dobi vplivnežev je meja med svetovoma pogosto močno zabrisana. Nekateri zgradijo popolnoma umetno javno podobo, drugi pa v živo prenašajo prizore iz vsakdanjega življenja, ki so običajno prav tako idealizirani, celo prirejeni potrebam opazovalcev.

Pri tem s seboj nemalokrat potegnejo svoje bližnje. Na neki način »vplivništvo« postane poslanstvo celotne družine. Tako se pogosto zgodi, da so otroci že od rojstva podvrženi neprestanemu snemanju, fotografiranju, poziranju, ugajanju – ne le staršem, temveč neštetim očem sledilcev. V primeru materialne koristi pa to pomeni tudi zakonsko kršitev, saj gre za delo otroka, mlajšega od 15 let, za kar je potrebno soglasje inšpektorata za delo.

Lindsay Lohan je po uspešni otroški karieri začela polniti tabloide predvsem s svojimi bitkami na sodišču in težavami z odvisnostjo.

Slovenski vplivnež kaznovan

Slovenski vplivnež je bil, denimo, leta 2022 kaznovan s 1.500 evri globe, ker je brez ustreznega dovoljenja Inšpektorata za delo v promocijske objave na Instagramu vključil svoja mladoletna otroka. Zakon prepoveduje delo otrok, mlajših od 15 let, razen če imajo dovoljenje za sodelovanje v kulturnih, umetniških ali oglaševalskih dejavnostih. Šlo naj bi za ustanovitelja Minicityja Ljubljana Miho Culiberga in njegovo ženo Jasno Žaler Culiberg. Vplivnež je takrat sicer vložil pritožbo, bil pa je to prvi primer, ki ga je v zvezi z vplivneži obravnaval inšpektorat.

Kaj se lahko zgodi, ko je otrok nenehno pod pritiski javnosti, smo lahko sicer spremljali že na več primerih igralcev, ki so zasloveli kot otroci. Vsem je znana zgodba Macaulaya Culkina, zvezdnika filmov Sam doma, ki je v najstniških letih zapadel v odvisnost, pa Lindsay Lohan, ki je s svetlečih naslovnic prestopila v vrtinec škandalov, substanc in psihičnih stisk. Podobne zgodbe so doživeli tudi Britney Spears, Amanda Bynes, Corey Haim in drugi – vsi so v otroštvu sijali v soju žarometov, kasneje pa plačali visoko ceno.

Vseh otroških zvezdnikov pa seveda ne doleti enaka usoda, mnogi zaradi uspehov v otroštvu lažje gradijo nadaljnjo kariero, spet tretji pa se umaknejo stran od oči javnosti.

Prisiljeni postati javna oseba

Čeprav otroci vplivnežev niso igralci ali pevci, njihove nasmejane fotografije na Instagramu, videi jutranjih navad, »iskreni trenutki« žalosti ali smeha, postanejo vsebina za publiko, ki to spremlja v realnem času.

Zvezdnik filmov Sam doma je v najstniških letih zapadel v droge. FOTO: Press Release

Pri tem se postavlja več etičnih vprašanj. Ti otroci nimajo nadzora nad lastno spletno podobo, saj so njihova življenja tako rekoč že od rojstva javna – še preden razumejo, kaj to sploh pomeni. Kje je meja med zasebnim in javnim življenjem, ko govorimo o vplivnežih? Tinca Lukan s Fakultete za računalništvo in informatiko pravi, da je z vplivneži »ta meja povsem zabrisana, ker so nam zanimivi in jih spremljamo ravno zato, ker nas spustijo v svoje zasebno življenje.«

»Na podlagi tega jim začnemo zaupati in zato kupujemo izdelke, ki jih promovirajo,« pojasnjuje. O vključevanju otrok v tovrstne objave meni, da je to sporno, »ker otrok nima možnosti izbire, njegovo zasebno življenje delijo njegovi starši, kar ima lahko posledice pozneje, ko odraste.« To je torej bistveno drugače od domačih albumov s fotografijami, saj postane neke vrste javna kronika otroštva, dosegljiva vsakomur.