»Poznam to fotografijo, sem pa vesel, da jo imam zdaj tudi natisnjeno,« mi je pred dnevi v Medvodah povedal tridesetletni Jure Grah iz Tržiča. Nazadnje sem ga videl v živo pred 30 leti, natančno 27. junija dopoldne v Čegelšah, zaselku nad Tržičem, ob stari cesti za Ljubelj. S svinčnikom in fotoaparatom, pa ne službenim, sem že kot dopisnik Dela in od prvega dneva v ekipi Slovenskih novic spremljal brbotanje in vrenje pred ključnimi dnevi v letu 1991, zaznamovanimi z osamosvojitvijo in vojno. Da je bilo res tako, je zgovorna vest, ki sem jo 16. aprila po teleprinterju poslal urednik...