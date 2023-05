Našli rešitev za kolapse na primorski avtocesti: to sta razkrila Alenka Bratušek in Boštjan Poklukar

Zastoji na primorski avtocesti že zdaj ob živce spravljajo tiste, ki se iz Logatca, Vrhnike in Brezovice vsak dan odpravljajo proti Ljubljani. Kolaps, do katerega je prišlo na tem delu avtoceste včeraj, ko se je zgodila prometna nesreča in so tovorna vozila blokirala del avtoceste, pa je prižgal rdeče luči tudi na pristojnih ministrstvih.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar sta sklicala sestanek zaradi težav v prometu in po njem stopila pred kamere ter povedala, da je bilo to, čemur smo bili priča v minulih dneh, nedopustno. Nekaj, kar se v poletnih mesecih nikakor ne sme ponoviti.

Ministra sta povedala, da je do velikega zastoja in kolapsa na primorski avtocesti prišlo zaradi praznikov in nepretočnosti tovornega prometa v Luki Koper. Poklukar je povedal, da se je kolona tovornih vozil vila vse do Kozine. Čeprav so jih policisti izločali na odstavni pas, je prišlo do »zoprne varnostne situacije, saj so bili vozniki tovornih vozil dolgo ujeti v kabine.«

Poklukar je dejal, da ne želijo, da se to ponavlja v poletnih mesecih, ko bo promet še dodatno obremenjen s turisti, zato so sklicali sestanek in nanj povabili vse pomembne deležnike. Poleg predstavnikov dveh ministrstev še predstavnike obrtne in gospodarske zbornice, Mestne občine Koper, Luke Koper in policijo.

Minister zastoj označil za nedopusten

Minister za notranje zadeve je sestanek ocenil za konstruktivnega. »Pogovor je bil jasen, vsak je povedal svoje problematike in vesel sem bil rešitev. Prva je pravočasno obveščanje.« Povedal je, da ga vse skupaj pomirja, da se to, čemur smo bili priča v minulih dneh, v poletni sezoni ne bo zgodilo. »Taki zastoji se nam ne smejo dogajati. To je nedopustno,« je bil jasen minister.

Alenka Bratušek pa je dodala, da se zavedajo problematike in da so se zavezali, da stopijo skupaj k rešitvi problema. »Kratkoročni ukrep je boljše obveščanje, boljša organizacija v Luki Koper. Jasno in odprto je treba povedati, da se zaradi veliko obnov na slovenskih železnicah več tovora vozi po cestah. Če želimo železnice obnoviti, kar želimo, mora več tovora na ceste, a v nadaljevanju bo kapaciteta naših tirov večja in bomo lahko po železnicah prepeljali več tovora, kar je naš končni cilj,« je še dodala.