Našli oklep in čelado

Bilo je 31. maja 1983, ko sta iz pariškega Louvra izginili dve znamenitosti: oklep in čelada iz obdobja renesanse, seveda, neprecenljive vrednosti. Pogrešani dragocenosti sta se kakor pogreznili v zemljo, kako so se roparji dokopali do njiju, ni bilo nikomur jasno.



Štiri desetletja pozneje so policisti – ne zaradi učinkovite preiskave, ampak strokovnjaka za vojaške starine – čelado in oklep, ki izvirata iz obdobja med letoma 1560 in 1580, odkrili v zasebni družinski zbirki v Bordeauxu. Na najdbo jih je opozoril poznavalec, ki so ga dediči zaprosili za pomoč pri oceni vrednosti zapuščine: strokovnjak je ob pogledu na zaklada, prevlečena s srebrom in zlatom, nemudoma pomislil, da gre za morebiti ukradeni starini, pregled seznama pogrešanih umetnin pa je njegove dvome potrdil. Vojaška kosa, ki so ju izdelali v Milanu, je Louvru leta 1922 podarila premožna nemško-judovska družina Rothschild, razodevajo opisi, znano je tudi, da sta bila oklep in čelada v 16. stoletju simbola moči in bogastva, premožne družine so se z njimi postavljale kakor danes z razkošnimi avtomobili, pojasnjuje strokovnjak iz Louvra Philippe Malgouyres, presenečen, da sta ukradena eksponata ostala v Franciji in da ju roparji niso poskušali prodati ločeno.



V francoski bazi izgubljenih umetnin po svetu je zabeleženih več kot 100.000 predmetov, samo lani pa se jim je pridružilo 900 novih. Zadnjo so iz pariškega muzeja ukradli 1998., in sicer tihožitje francoskega umetnika Jeana-Baptista-Camilla Corota iz 19. stoletja. Za njim se je izgubila vsaka sled.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: