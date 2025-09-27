Naslednji teden začetek kurilne sezone? To pravijo vremenoslovci

Če smo poleti tarnali zaradi rekordno visokih temperatur in hude suše, ki je prizadela večji del države, pa se je vreme ob prehodu v koledarsko jesen hitro in drastično spremenilo. Nov letni čas je s seboj prinesel dež in hladna jutra, prejšnji teden smo bili priča tudi že prvim snežinkam, še bolj pa se bo po napovedih meteorologov ohladilo prihodnji teden.

V Ljubljani in Mariboru bodo tako po trenutnih napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso) jutranje temperature v ponedeljek devet stopinj Celzija, preostanek tedna pa le okrog pet, medtem ko se bodo na Jesenicah spustile še nižje, celo do ničle, če bomo priča poslabšanju vremena, lahko torej v hribovitem svetu spet ugledamo kakšno snežinko.

Lahko se torej zgodi, da bomo z začetkom oktobra letos začeli tudi kurilno sezono. Za začetek kurilne sezone »uradno« sicer velja dan, pred katerim je bila večerna temperatura ob 22. uri (po poletnem času) tri večere zapored nižja od 12 stopinj Celzija, pojasnjujejo na Arsu.

V Ljubljani je bil po letu 2000 najbolj zgoden začetek kurilne sezone 15. septembra lani, najkasnejši pa 27. oktobra 2017. V Sečovljah se je kurilna sezona najprej začela 24. septembra 2022, najkasneje pa 17. novembra 2018. V Novem mestu je najbolj zgodnji datum 7. september 2007, najkasnejši pa 25. oktober 2014.

Pogoj izpolnjen naslednji teden

»Letos pričakujemo, da bo pogoj za začetek kurilne sezone v notranjosti Slovenije večinoma izpolnjen v drugi polovici prihodnjega tedna – najverjetneje v četrtek, 2. oktobra, ali v petek, 3. oktobra, seveda pa si bo verjetno marsikdo vsaj malce zakuril že kakšen dan prej,« navajajo na Arsu.

Danes bo na Primorskem večinoma sončno. Drugod bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo oblačnost nekoliko trgala. Še bo možna kakšna manjša ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 24 °C.

Jutri bo sicer v notranjosti sprva precej oblačno, na vzhodu bo ponekod možen rahel dež. Čez dan se bo oblačnost trgala, napovedujejo meteorologi. Na Primorskem, kjer bo zapihala burja, bo dan sončen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Goriškem in ob morju do 23 stopinj Celzija.