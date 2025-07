Nasilju odločno rekli ne in zaprli lokal: Postalo je nevzdržno

Mladinski kulturni klub eMCe plac v Velenju je v torek, 1. julija, začasno zaprl vrata zaradi posameznikov, ki so bili verbalno in celo fizično nasilni. Sestanek z velenjsko občino in policijo pa je prinesel rešitev in dogovorili so se, da vrata ponovno odprejo že ta ponedeljek, 7. julija.

»Danes ste prišli na pijačo, a ste ostali pred zaprtimi vrati. Ne, nimamo kolektivca in tudi ni prevroče, da bi delali. Naš klub je do nadaljnjega zaprt, ker naš proces in sobivanje z dijaki, študenti, mladinskimi delavci in zunanjimi sodelavci, ki jim je naš klub dnevna soba, motijo posamezniki, ki težijo natakarjem in drugim gostom, so homofobni in nespoštljivi do drugih, se derejo, vzbujajo pozornost s čudnim in neprimernim vedenjem, so fizično in verbalno nasilni,« so na družbeno omrežje zapisali člani ekipe kluba eMCe plac.

Pod okriljem kluba izvedejo več kot 200 različnih dogodkov in vsebin na leto.

Direktor Mladinskega centra (MC) Velenje Janko Urbanc in vodja Mladinskega kulturnega kluba (MKK) eMCe plac Žiga Kočevar sta za lokalni portal Velenjčan pojasnila, da je situacija v klubu v zadnjem času resnično postala nevzdržna. »To je prostor, kjer mladi kreativno preživljajo prosti čas, se družijo, soustvarjajo program in nabirajo neformalne izkušnje, a nekaj posameznikov se je v zadnjem času obnašalo zelo vulgarno in kvarilo vzdušje, zato smo se odločili, da vrata začasno zapremo,« je pojasnil Urbanc.

Hkrati je ekipa kluba zagotovila, da bodo s pristojnim institucijami iskali rešitve, kako naprej. Na velenjski mestni občini so se odzvali hitro in poudarili, da zagovarjajo ničelno toleranco do vseh oblik nespoštovanja in izključevanja. Na pobudo župana Petra Dermola se je vodstvo kluba sestalo s predstavniki občinskih služb, Šaleškim študentskim klubom, mladinskim centrom, Policijsko postajo Velenje in varnostniki.