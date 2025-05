Tržič pretresa primer domnevnega nasilja nad otroki v vrtcu. V uredništvo smo prejeli anonimno pismo, v katerem starši štiriletnega fantka pišejo o nasilnem ravnanju vzgojiteljic v Vrtcu Tržič – enota Križe. V pismu med drugim piše, da v skupini, v kateri so štiriletni otroci, »vzgojiteljici otroke grobo vlečeta za roke, jih udarjata po riti, vržeta na ležalnik, če se ne umirijo, in jim celo odrekata hrano kot kazen. Otroke silita v spanje in jih 'držita pod redom' s strahom in bomboni. Otroci so prestrašeni, se tresejo in jokajo.« Ko smo stopili v stik z obupano mamico, katere ime hranimo v ...