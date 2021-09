Nasilje sredi Ljubljane, policija eno osebo pridržala (VIDEO)

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

»Policija je bila obveščena o dogodku v centru Ljubljane, v katerem je bila po prvih podatkih lažje poškodovana ena oseba. V povezavi s tem so policisti pridržali eno osebo in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka, ter bodo izvedli ustrezne ukrepe.« To so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana, potem ko smo jim posredovali posnetek nasilnega dogodka v središču Ljubljane.Videoposnetek prikazuje več oseb, ki se na Slovenski cesti, blizu državnega zbora, pregovarjajo z varnostnikom. Razlog ni znan, je pa videti, kako dve svetlolasi dekleti želita oditi do policistov, ko ju varnostnik zagrabi za torbi in ju skuša s silo zadržati. Ljudje vpijejo nanj, na pomoč kličejo policijo, a varnostnik se ne pusti prepričati. Nato sta se v boj vmešala dva moška, ki sta stopila v bran ženskam, na posnetku pa je nato moč uzreti še vsaj enega varnostnika. Sledi prerivanje, ki ga prekine padec enega od moških (oblečen v civilna oblačila). Iz posnetka ni razvidno ali je padel zaradi udarca varnostnika ali zgolj zaradi prerivanja. Zdi se, da kasneje pristopi še policija, saj je iz posnetka slišati, da naj stopijo stran in ne motijo policijskega postopka.Danes v Ljubljani sicer poteka protest, vendar ni znano, ali sta dogodka kakorkoli povezana.