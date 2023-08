Našel jurčka, ki sta skupaj tehtala kar tri kilograme (FOTO)

Podaljšani praznični vikend so mnogi namenili za pomoč ljudem, prizadetim v ujmi, nekateri pa so lepe dneve izkoristili za druge, bolj običajne aktivnosti za ta letni čas. Gobarji so množično pohiteli v gozdove, saj je po obilnem deževju znova posijalo močno sonce. Milan Segeri iz Lomanoš pri Gornji Radgoni se je odpravil proti Koroški, a ne na ogrožena območja, ki so jih prizadele poplave, temveč le do Ribniškega Pohorja, kjer običajno, sam, s sinom Patrikom ali s prijatelji nabira jurčke, lisičke in druge gozdne lepotičke.

Veste, da lahko naberete le dva kilograma gob? Razkrivamo, kakšno kazen vam bodo spisali inšpektorji, če vas dobijo z večjo bero gob.

Tokrat je Milana na Pohorju pričakal domačin, prijatelj Drago, s katerim se med iskanjem gob druži že 15 let, in tudi on je pokazal svoj rajon. Pričakovanja so se izkazala za upravičena in kaj hitro je nabral dovoljeno količino – dva kilograma gob. Že ob prihodu v gozd je našel dva jurčka velikana, prvega s podmladkom, drugega tik ob drevesu; skupaj sta celo presegla dovoljeno težo, saj sta tehtala kar tri kilograme (1,6 plus 1,4 kilograma).

Drugi je rasel tik ob drevesu. FOTO: osebni arhiv

»Bila sta zelo lepa in zdrava, kar se ne zgodi pogosto. Ob tem sem že imel nabranih nekaj manjših jurčkov ter lisičk in sem se moral kar obrniti in vrniti proti domu,« nam je razkril Milan. Nabrane jurčke zamrzne ali posuši, nekaj jih sproti pojedo doma, še največ pa jih razdeli prijateljem. Milan Segeri, zaposlen v podjetju Radgonske gorice, kjer pridelujejo vrhunska vina in penine, ni le velik navijač nogometašev Mure in strasten gobar, ampak tudi uspešen ribič, ki iz voda marsikdaj zvleče kapitalno ribo.

Milanova bera podaljšanega vikenda FOTO: osebni arhiv

