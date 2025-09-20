Naša vina v boj z ameriškimi carinami

Od avgusta 2025 velja nov trgovinski okvir med ZDA in EU, po katerem se za večino evropskih izdelkov uporablja enotna 15-odstotna carina. Na udaru so se znašli tudi slovenski izvozniki, ki čez lužo pošiljajo vino. Klet Brda je največja izvoznica slovenskih vin, obenem je tudi največja izvoznica v ZDA: vina iz Kleti Brda pijejo v 42 ameriških zveznih državah.

Ameriški trg predstavlja polovico njihovega izvoza. Tam so prisotni že več kot 40 let, v ZDA imajo zaposlenih tudi sedem delavcev. Izvažajo predvsem vina srednjega in višjega cenovnega razreda. Klet Brda z izvozom in prisotnostjo na 26 trgih po svetu ustvari kar 40 odstotkov prihodkov.

Sucklingova kritika na oni strani luže zelo veliko pomeni. FOTO: Klet Brda

»Za Klet Brda lahko rečemo, da so nam carine nekoliko spremenile ambiciozne načrte in cilje. Na področju prepoznavnosti Slovenije v ZDA smo pričakovali še dodatnega vetra, tako zaradi ameriške prve dame kot tudi naših športnikov, z Luko Dončićem na čelu. Po drugi strani pa smo v zadnjem obdobju dobili tudi zelo lepe potrditve: pohvala najbolj uglednega ameriškega vinskega kritika Jamesa Sucklinga je izjemno pomembna in zelo šteje. Ne nazadnje smo letos prvič sodelovali tudi na Sucklingovem vinskem dogodku v New Yorku, kjer se je predstavilo 380 najboljših vinarjev na svetu. Ob objavi visokih ocen in ob sodelovanju s tako uglednimi vinskimi kritiki se za našimi vini ozirajo tudi tisti najbolj prestižni ameriški kupci in distributerji, ki jih zanima le kakovost,« nam je v imenu največje pridelovalke in izvoznice slovenskih vin pojasnjevala Erika Koncut.

Premiumizacija vin

Na ameriškem trgu so se utrdili predvsem v srednjem cenovnem razredu, tja se je prebila Avia, v višjem in visokem razredu pa so prisotni z linijo de Baguer. V tem razredu cena ni ovira za končnega potrošnika. »Zato je naš cilj premiumizacija naše ponudbe na ameriškem trgu. Prvi pogoj za dosego tega cilja pa je kakovost in konsistenca naših produktov,« so si enotni v Kleti Brdo.

»Z našimi distributerji v ZDA imamo zelo dobre odnose, zato družno iščemo rešitve, s katerimi bi omilili posledice uvedbe carin. Ob dosedanji 10-odstotni carinski stopnji smo se z distributerji tudi dogovorili, da cen izdelkov nismo dvigali. Vpliv višje 15-odstotne carinske stopnje pa se bo na ameriškem trgu začel odražati šele v oktobru, saj se ta ukrep ZDA ne nanaša na že dobavljeno blago. V Kleti Brda načrtujemo, da cen na ameriškem trgu do konca tega leta ne bomo povečevali. V bistvu bomo le še nadaljevali promocijo vin srednjega in višjega razreda: vsekakor pa bodo carine negativno vplivale na pričakovano rast na ameriškem trgu.«

Ameriških kupcev morebitna podražitev vin ne bo tako hudo prizadela, da bi jih odvrnila od nakupa. »Na ameriškem trgu, kot tudi na preostalih trgih po svetu, je pomembna umestitev oziroma predstavitev, kje je Slovenija. V Kleti Brda že skoraj 20 let gostimo skupine ameriških distributerjev. Gre za najboljšo promocijo. Udeleženci iz prve roke spoznajo vizijo Kleti Brda, zaznajo znanje in tradicijo, ki ju vlagamo v kvaliteto naših vin, ter začutijo regijo. Na ta način se prelevijo tudi v najboljše ambasadorje naših vin v njihovem lokalnem trgu,« je sklenila Erika Koncut. Ameriške carine Bricev ne bodo odvrnile od zadanega izziva: želijo si prodreti na nove trge ter še dvigniti kakovost svojih izdelkov. Z jasnim in odločnim ciljem: prebiti se v še višje cenovne razrede vin.