Naša Slovenija najbolj zaslužnim

Prostovoljno gibanje Kultura-Natura Slovenija, ki podpira, spodbuja in povezuje posameznike ter civilne pobude na področjih raziskovanja, predstavljanja, varovanja, ohranjanja in uveljavljanja slovenske kulturne in naravne dediščine, je izvedlo jubilejno, 10. podelitev priznanj naša Slovenija 2020/21.

Gostiteljica dogodka je bila občina Sv. Jurij ob Ščavnici. Že pred podelitvijo so domačini odpeljali prisotne na bližnjo Staro Goro, kjer so predstavili obnovljene kulturne zanimivosti, predvsem znameniti mlin na veter, etnološki muzej, cerkev sv. Duha, seveda pa ni manjkalo niti značilnih prleških dobrot.

Na prireditvi sta zbrane najprej nagovorila domači župan Anton Slana in predsednik gibanja Kultura-Natura Slavko Mežek. Vmes je bil predvajan del posnetka enega od pogovorov z zamejskim pisateljem in tudi častnim občanom občine Sv. Jurij ob Ščavnici Borisom Pahorjem, v katerem je govoril o največjem slovenskem pesniku Francetu Prešernu. Kako bogato kulturno dediščino v občini Sveti Jurij vidijo mladi raziskovalci, so v videoprispevku prikazali učenci OŠ Sv. Jurij, s kulturnim programom pa so prireditev, ki jo je povezovala Katja Peršak Hajdinjak, obogatili domači glasbeniki.

Za popestritev so poskrbeli domači umetniki. Fotografiji: Oste Bakal

Domači likovni umetnik Zdravko Patty je avtor grafike Cimprača, priznanja, ki so ga prejeli nagrajenci. Tokrat so podelili deset priznanj, ki so jih prejeli organizacije in posamezniki, vse od prekmurskih Filovcev do gorenjskega Jezerskega ter od Dunaja do Benečije, kjer tudi živijo Slovenci. Priznanja v kategoriji ohranjanja kulturne dediščine so prejeli: družina Virnik Karničar za celostno ohranjanje Šenkove domačije na Jezerskem, Lončarska vas Filovci – Gregor Bojnec, Turistično društvo Sveti Jurij ob Ščavnici za Muzej na prostem/Interpretacijski kulturni center Stara Gora. Priznanji v kategoriji raziskovanje in uveljavljanje dediščine sta bili podeljeni Etnogaleriji Skrina, etnologu Blažu Telbanu iz Ljubljane, in Turistični zvezi Slovenije.

Priznanja najzaslužnejšim posameznikom in organizacijam so prejeli Ada Tomasetig iz Beneške Slovenije, Slovenski kulturni center na Dunaju, Galerija Šikoronja z ustanoviteljico Marijo Šikoronja. Podelili so tudi priznanja ustanovam, ki skrbijo za izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje.