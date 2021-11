Naša realnost: dojenček v dihalni stiski, zanj pa na intenzivni ni bilo prostora

Zdravstveni delavci vsak dan znova ponavljajo, da je zaradi velikega števila okužb s covidom-19 in bolnih bolnišničnih kapacitet zdravstvo tik pred zlomom. Ni toliko težava v prostoru, pravijo, manjka predvsem medicinskega kadra, zaradi česar mnogi bolniki ne bodo enako kakovostno obravnavani ali pa jih celo ne bodo mogli sprejeti. Mnogi opozorila še vedno brezbrižno ignorirajo in se ne zavedajo, da so morda prav oni lahko naslednji, ki jih doleti ta usoda.

Na to redno opozarja tudi specializant infektologije David Zupančič, ki se s težkimi covidnimi bolniki vsak dan srečuje na infekcijski kliniki v UKC Ljubljana. Ob tem se je posvetil tudi ozaveščanju ljudi o covidu na svojem instagram profilu in pred dnevi objavil serijo razlag in priporočil o ukrepanju v zvezi z RSV okužbami pri otrocih, ki so to jesen v velikem razmahu. Na objavo se je odzvalo veliko hvaležnih mam, ena od njih je razkrila tudi svojo hudo izkušnjo.

V sporočilu, ki ga je poslala Zupančiču je namreč zapisala, da za svojo trimesečno deklico, ki je zaradi respiratirnega virusa doživela dihalno stisko, v UKC niso dobili postelje. Intubirati so jo tako morali v drugi bolnišnici. »Na lastni koži sem občutila, kaj pomeni, da zate/tvoja svojca/otroka v bolnišnici NI PROSTORA. Ker se ti zdi vedno nekaj samoumevnega. Prostor vedno je?!« je med drugim zapisala (nelektorirano) mamica dvojčkov, ki z enim od dvojčkov na navadnem oddelku čaka, da se njegova sestrica vrne iz intenzivne enote v drugi bolnišnici.