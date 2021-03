Naša edina knapovka dopolnila 105 let

»Čudni časi so pred nami. Bolezen po svetu napreduje, slišim, da je že pred našimi vrati. Ne vem, kako bo prihodnje leto, in tudi ne bom preroška. Ampak zdi se mi, da smo se v tako lepem številu zdaj zbrali zadnjič,« se je Metka Fink 5. marca lani, ko je dopolnila 104 leta, zahvalila gostom, med temi sta bila tudi kočevski župan dr. Vladimir Prebilič in pred kratkim umrli predsednik društva tamkajšnjih upokojencev Jože Kozina. »Teta Metka ima vedno prav. Bojim se, da je zadela v polno,« ji je pritrdil sosed in takratni kočevski podžupan Roman Hrovat. Vztraja pri sobnih...