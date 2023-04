Naš sauvignon v svetovnem vrhu (FOTO)

V petek in soboto bo naše najstarejše mesto slovenska vinska prestolnica. Moči, ideje in vsebine sta namreč združila 6. Slovenski vinogradniško-vinarski kongres in 9. festival Salon Sauvignon, ki se bosta predstavila v čudovitem miljeju Dominikanskega samostana na Ptuju.

»Vinogradniško-vinarski kongres je vsekakor najpomembnejši dogodek, ki se odvija v sektorju vsakih pet do šest let. Tokratni kongres z mednarodno udeležbo smo poimenovali Za razvoj in prihodnost, kjer želimo dati jasno sporočilo, da smo v zadnjih letih veliko postorili v smeri posodobitve tehnologij v kleti, vlagali v znanje in raziskave,« je pojasnil Andrej Rebernišek, direktor KGZS Zavod Ptuj.

Tanja Srečkovič Bolšec, Slavko Dobnik, Andrej Rebernišek, Mojca Jakša in Mitja Škrabl se nadvse veselijo bogatega programa na Ptuju.

Organizacijo 6. Slovenskega vinogradniško-vinarskega kongresa, katerega osrednje dogajanje bo v petek, so zaupali KGZS Zavod Ptuj in Univerzi Maribor, Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v sodelovanju z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. »Vsebina kongresa bo osredotočena predvsem na pridelavo kakovostnega grozdja, saj to zagotavlja visoko kakovost vina in višjo dodano vrednost, s katero lahko vinarji konkurirajo pri poplavi tujega vina na trgu,« je povedala Mojca Jakša z ministrstva.

Pestra tudi gastronomija

V soboto se bo z velikim Master Classom dogajanje prelilo v 9. festival Salon Sauvignon Ptuj 2023. Deset najbolje ocenjenih sauvignonov in cabernet sauvignonov bodo na strokovnem ocenjevanju soočili s sauvignoni iz sveta. Direktor festivala Salon Sauvignon Slavko Dobnik je poudaril: »Rastišča sauvignona v Sloveniji, Hrvaški in Avstriji sodijo v sam svetovni vrh. O tem je v članku, objavljenem na spletni strani Concours Mondial du Sauvignon, spregovoril dr. Paul J. White.«

Ptuj ob bogati zgodovini in kulturni dediščini odlikujejo izjemna vina in kulinarika.

Festival Salon Sauvignon bo tudi tokrat podprla pestra gastronomija, festivalski unplugged koncert bo tokrat posvečen biserom slovenske popevke v izvedbi vokalistke Natalije Tumpej, članice glasbene skupine Jazz Ladies, in pianista Luke Zavišiča. Dogodek bodo obogatile kar tri razstave: Vino ob meji, razstava zgodovinskih arhivov Slovenije in Hrvaške, Zgodbe stolov, ki so jo pod mentorstvom akademskega slikarja Dušana Fišerja ustvarili ptujski gimnazijci, ter razstava Vino in umetnost, ki podaja fotografske podobe festivalov Salon Sauvignon in Promenada okusov.