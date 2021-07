Pravnik Teršek razkril, da mu v osebni profil vdirajo ves čas

Dobil nogo

Spletna omrežja so odličen poligon za promocijo, izražanje mnenj in iskanje podpornikov. Mnogi v Sloveniji imajo tako zasebni profil na facebook, pa tudi stran s svojim imenom in priimkom. Eden takšnih je ustavni pravnik, ki na teh dveh profilih piše in govori o aktualnih političnih in pravnih temah v Sloveniji. Povedal nam je, da ima stalno težave z vdori na svojo stran: »V osebni FCB-profil mi po novem vdirajo stalno. Včasih je blokiran, včasih ukraden. Ko me kdo na to prijazno opozori, posredujem prijavo nadzornikom spletišča FCB. Ob zadnji kraji tega nisem storil, ker me to utruja. Zadnja kraja profila se je zgodila prejšnji teden. Občasno mi FCB-stran tudi blokirajo nadzorniki. Letos se je to zgodilo štirikrat. Imam (a to najbrž veste) osebni profil in FCB-stran, ob teh pa še svojo spletno stran in na njej ustavniški blog.«Kot pišejo pri spletni strani varninainternetu , si je boljše vzeti 10 minut časa in zaščititi svoj profil kakor pa dati možnost nepridipravom. In kako to storimo? Omogočite varno povezavo (https), ustvarite močno geslo, preverite nastavitve zasebnosti, uredite si obvestila o dostopu do profila z druge naprave, aktivirajte dvofaktorsko avtentikacijo.Teršek, ki ni dobil dovolj podpore za imenovanje za ustavnega sodnika , nam je povedal, da je izgubil službo na Evropski pravni fakulteti Nove univerze. »Na Evropski PF sem bil 25. 6. razrešen kot nosilec predmeta Ustavno pravo. Na tej fakulteti sem imel delež moje zaposlitve. Ti deleži se vsako leto spreminjajo, ker v Kopru ni pravne fakultete in je vsako leto težava z mojimi urami in predmeti ...«Teršek je sicer velik kritik vladnih ukrepov v času epidemije koronavirusa.