Naš nuncij okužen, stika s papežem ne bo

Jutrišnji obisk papeža Frančiška v Iraku je žarek veselja za tamkajšnje kristjane, ki sredi Orienta živijo in verujejo drugače kot pri nas. O tem se je lahko dodobra prepričal tudi od lanskega maja imenovani apostolski nuncij v Iraku, Slovenec Mitja Leskovar. V Berlinu je sedanji nuncij maševal s slovitim Izidorjem Dorijem Pečovnikom (na fotografiji prvi z leve). FOTO: Facebook/Veleposlaništvo V Berlinu Na to funkcijo ga je lani imenoval prav Frančišek, zato bi bilo snidenje s svetim očetom zagotovo prijetno in toplo. A kaj ko je papeža v iraški nunciaturi, kjer bi bival, prehitela korona; v B...