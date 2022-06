Nas mora skrbeti? Logarjeva razkrila, koliko je v resnici okuženih

V Sloveniji po razmeroma umirjenem epidemičnem stanju v maju in začetku junija število dnevno potrjenih okužb s koronavirusom nekoliko narašča. Infektologinja Mateja Logar ocenjuje, da se vsak dan okuži od tri do štirikrat več posameznikov, kot zaradi manjšega obsega testiranja kažejo uradni podatki, zato predlaga povečanje dostopa do testiranja.

V primeru prejšnjih različic novega koronavirusa je ob dobro delujoči mreži testiranja po besedah infektologinje Mateje Logar veljalo, da je v populaciji približno dvakrat toliko okuženih, kot so jih potrdili s testiranjem. Trenutno pa je zaradi manjšega obsega testiranja v populaciji od tri do štirikrat več okuženih, kot kažejo uradne številke, je ocenila.

Hitro širjenje podrazličic omikrona BA.4 in BA.5

To se po njenih besedah kaže tudi v bolnišnicah. Na oddelkih se število hospitaliziranih zaradi covida-19 sicer ne povečuje, se pa veča število bolnikov, ki v bolnišnico pridejo zaradi drugih težav in jim ob sprejemu potrdijo okužbo s koronavirusom. Kot je poudarila, bodo v bolnišnicah zato na oddelkih interne medicine, kirurgije in drugje morali pripraviti t. i. rdeče cone za sprejem bolnikov, ki so pozitivni na koronavirus.

V soboto in nedeljo so v Sloveniji skupaj potrdili 325 primerov okužb z novim koronavirusom, od tega 179 v soboto in 146 v nedeljo. Pred tem so v petek potrdili 516 okužb.

Število okuženih v Sloveniji raste zaradi širjenja podrazličic omikrona BA.4 in BA.5, je poudarila. Kot je dodala, se s precej velikim izbruhom koronavirusnih okužb zaradi širjenja omenjenih različic srečujejo na Portugalskem, v Nemčiji in v Avstriji.

Na srečo gre za različici, ki pretežno prizadeneta zgornja dihala, ne pa v tolikšni meri spodnjih dihal, kot je bilo značilno ob širjenju koronavirusone različice delta, je pojasnila. To pomeni, da hujših zapletov ob okužbi pri večini posameznikov ni pričakovati.

Sta pa po njenih besedah različici BA.4 in BA.5 še bolj prenosljivi kot različici BA.1 in BA.2, ki sta v Sloveniji prevladovali v spomladanskih mesecih: »To predstavlja dodatno težavo (...), zaradi tega lahko sledi zelo hiter porast števila novo okuženih.«

Predhodna okužba z eno prejšnjih podrazličic omikrona po njenih besedah namreč ne zagotavlja dolgotrajne odpornosti na ponovne okužbe. Tisti, ki so okužbo preboleli pred začetkom februarja, zato niso zaščiteni pred ponovno okužbo s koronavirusom. Predhodna okužba sicer na srečo dobro ščiti pred težjim potekom bolezni, izjema so posamezniki z oslabelim imunskim sistemom in pridruženimi boleznimi.

Umirjanje v drugi polovici poletja

Glede na napovedi bi se število okužb v drugi polovici poletja lahko začelo umirjati. »Upajmo, da bomo pred jesenjo stanje uspeli umiriti, da ne bodo bolnišnice že pred jesenskim valom beležile visoke številke hospitaliziranih,« je poudarila.